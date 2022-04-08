«Zащитникам Отечества»: в Татарстане проходит сбор писем для военнослужащих

13:06, 08.04.2022 13
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В Татарстане проходит сбор писем в рамках акции «Zащитникам Отечества». Первые письма и рисунки, предназначенные для бойцов действующей армии России, поступили из учреждений дополнительного образования республики. Далее присоединились школьники, студенты и взрослые. «Все послания направят по линии Министерства обороны Российской Федерации, для доставки военнослужащим, выполняющим задачи Вооруженных сил Российской Федерации на Украине. Уже поступило более тысячи писем, рисунков и поделок», — сообщил руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Камиль Садриев.


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