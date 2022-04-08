Минобороны России: ракету «Точка-У» по Краматорску запустили с территории, которую контролируют украинские войска

Фото: скриншот видео Минобороны России

Анализ радиуса поражения боевой части, а также характерное положение корпуса хвостовой части ракеты «Точка-У» однозначно подтверждают, что ее запустили с юго-западного направления от Краматорска. Об этом заявили в Минобороны России.

По данным разведки, один из дивизионов 19-й ракетной бригады, вооруженный ракетными комплексами «Точка-У» в момент удара по Краматорску, находился в районе населенного пункта Доброполье Донецкой области. Он находится в 45 км юго-западнее Краматорска. Этот район находится под контролем украинских войск, передает «РИА Новости».



Фото: скриншот видео Минобороны

Министерство обороны России ранее уже опровергало причастность российских войск к ракетной атаке по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Следком РФ возбудил уголовное дело. По данным следствия, военные ВСУ применили тактический ракетный комплекс «Точка-У» с кассетным зарядом, произвели прицельный обстрел объектов гражданской инфраструктуры в районе железнодорожного вокзала города Краматорска ДНР.

Погибли не менее 30 мирных жителей, в том числе дети. Не менее 100 человек получили ранения различной степени тяжести.



Татьяна Леухина