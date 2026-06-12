В Татарстане отменили угрозу атаки БПЛА на шесть городов республики

Для Елабуги, Нижнекамска, Альметьевска, Бугульмы ограничения продлились почти 2,5 часа

В Татарстане отменили угрозу атаки БПЛА на шесть городов республики — для Елабуги, Нижнекамска, Альметьевска, Бугульмы, Заинска и Набережных Челнов. Об этом сообщили в МЧС.

Для Елабуги, Нижнекамска, Альметьевска, Бугульмы ограничения продлились почти 2,5 часа — с 5:20 до 7:57 мск. Режимы «Ковер» и «Беспилотная опасность» в республике сохраняются.

Наталья Жирнова