Лавров сообщил, что российско-украинские переговоры идут непросто

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что переговоры делегаций Москвы и Киева идут непросто. Подробности он раскрывать не стал.

— Мы будем добиваться того, чтобы все задачи, которые перед этими переговорами стоят, выполнялись, — заверил Лавров.

Он также заявил, что Москва выступает за продолжение участия Белоруссии в организации российско-украинских переговоров. На сегодняшний день продолжается согласование списка стран — гарантов безопасности Украины, пишет ТАСС.

Напомним, первый раунд российско-украинских переговоров состоялся спустя четыре дня после начала специальной военной операции на Украине — 28 февраля. Встреча проходила в Белоруссии. После этого делегации провели еще два очных раунда, после чего продолжили обсуждение вопросов в формате видео-конференц-связи.

Последний очный раунд проходил в Стамбуле 29 марта. По его итогам глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Москва получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.



7 апреля Лавров сообщил, что Украина представила новый проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле.



Татьяна Демина