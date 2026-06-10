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В Казани и городах Татарстана повторно включили сирены

06:12, 10.06.2026

Существует угроза атаки БПЛА и ракетная опасность в республике

В Казани и городах Татарстана повторно включили сирены
Фото: Артем Дергунов

В Казани и других городах Татарстана повторно включили сирены с предупреждением о воздушной тревоге.

Жителей просят принять меры безопасности, по возможности пройти в специальные укрытия.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

На всей территории республики продолжают действовать режимы ракетной и беспилотной опасности.

В восьми крупнейших городах Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА.

Зульфат Шафигуллин

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