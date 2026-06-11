На одном из предприятий Татарстана погибли двое рабочих
Молодые люди выполняли геодезические работы в канализации
Следователи Татарстана возбудили уголовное дело по факту гибели 24-летнего и 28-летнего разнорабочих ESTA Construction. ЧП произошло 11 июня.
Как сообщила пресс-служба ведомства, рабочие погибли во время выполнения геодезических работ в канализации одного из предприятий Нижнекамского района республики.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. Сейчас правоохранители проводят комплекс следственных действий.
Ранее сообщалось, что в Челнах 10-летняя девочка выпала из окна 9-этажки и погибла.
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