На одном из предприятий Татарстана погибли двое рабочих

Молодые люди выполняли геодезические работы в канализации

Фото: Артем Дергунов

Следователи Татарстана возбудили уголовное дело по факту гибели 24-летнего и 28-летнего разнорабочих ESTA Construction. ЧП произошло 11 июня.

Как сообщила пресс-служба ведомства, рабочие погибли во время выполнения геодезических работ в канализации одного из предприятий Нижнекамского района республики.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. Сейчас правоохранители проводят комплекс следственных действий.

Ранее сообщалось, что в Челнах 10-летняя девочка выпала из окна 9-этажки и погибла.

Никита Егоров