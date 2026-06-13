Четырехлетний ребенок и взрослый погибли при опрокидывании сапборда в Зеленодольском районе Татарстана

Восьмилетняя девочка и пятилетний мальчик были спасены

Двое взрослых и трое детей катались на сапбордах по Волге в поселке Октябрьский Зеленодольского района Татарстана. Доска опрокинулась, и дети начали тонуть, сообщили в ГУ МЧС по республике.

— Восьмилетняя девочка и пятилетний мальчик были спасены. При спасении тонущего мальчика четырех лет утонул 34-летний мужчина, — говорится в сообщении.

Водолазы извлекли тела из воды и передали сотрудникам полиции. Спасательных жилетов на погибших не было. Предварительная причина происшествия — нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах.

В ГУ МЧС по Татарстану напомнили об обязательном использовании спасательных жилетов:

на судах длиной до 4 м. Жилет должен быть на каждом человеке во время движения и стоянки;

на беспалубных устройствах (водные лыжи, «бананы», сапборды). Жилет обязателен во время движения;

для детей до 12 лет. Они должны находиться в спасательных жилетах и под присмотром взрослых.

В апреле на Волге перевернулась лодка с рыбаком. Местный житель 1961 года рождения находился в ней без спасательного жилета и, оказавшись в воде, утонул.

Галия Гарифуллина