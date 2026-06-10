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В Казани по громкоговорителям объявили отбой воздушной тревоги

06:47, 10.06.2026

Сирены в столице Татарстана звучали четыре раза за последний час

В Казани по громкоговорителям объявили отбой воздушной тревоги.

Сирены в столице Татарстана звучали четыре раза за последний час. Режим беспилотной опасности в республике сохраняется.

Ранее в восьми крупнейших городах Татарстана объявили об угрозе атаки БПЛА.

Зульфат Шафигуллин

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