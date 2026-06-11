За ночь над Россией сбили 330 беспилотников

В Краснодаре обломки БПЛА попали в многоквартирный дом, вызвав возгорание

За прошедшую ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 330 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами России, сообщили в Минобороны.

Известно, что беспилотники сбили над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тульской, Тверской, Владимирской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

Так, в Краснодаре обломки беспилотника попали в многоквартирный дом, вызвав возгорание. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Пострадали два человека, им оказывают помощь. Также ночью атаке подвергся Северский район — повреждены частные дома, есть один пострадавший. В поселке Афипское обломки БПЛА вызвали пожар на территории НПЗ. По всему краю действует режим беспилотной опасности.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Напомним, что за предыдущую ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 326 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами России. Дроны были уничтожены в том числе и над соседними с Татарстаном областями — Ульяновской и Самарской.

Как минимум в 14 регионах России за утреннее время 10 июня объявили о ракетной опасности, в том числе в Татарстане. По данным полпреда президента в УрФО, режим объявили на территории всего округа. В Казани четыре раза в период с 5:30 до 7:00 прозвучали сирены с предупреждением о воздушной тревоге, а в восьми крупных городах Татарстана объявляли угрозу атаки БПЛА, в самой республике — «Ракетную опасность». В то же время Чебоксары в соседней с Татарстаном Чувашии подверглись ракетной атаке. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев. Позднее власти Чувашии сообщили о трех пострадавших. Еще три человека при атаке нескольких десятков БПЛА пострадали в Самарской области.

Наталья Жирнова