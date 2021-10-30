События недели: взрыв дома в Челнах, бессрочный локдаун и срок за поддельные QR-код или сертификат

Какими событиями была наполнена последняя октябрьская неделя

Фото: Сергей Афанасьев

С трагического происшествия началась эта неделя в Татарстане. В многоквартирном доме в Челнах взорвался бытовой газ, погибла молодая девушка, ранены еще четыре человека. Из-за нарастающей пандемии республиканский оперштаб решил ввести нерабочие дни с 30 октября. Действовать распоряжение будет не до 7 ноября, как планировалось ранее, а до тех пор, пока местный Роспотребнадзор не отрапортует об улучшении эпидобстановки в регионе. Экс-глава Ростехнадзора Борис Петров наконец признался в «закошмаривании» бизнеса. Депутаты Госсовета хотят, чтобы руководитель республики остался президентом. Об этих и других событиях — в традиционном обзоре «Реального времени».

Взрыв газа в Челнах: причины и последствия

В понедельник вечером в пятиэтажном доме 48/20 в Набережных Челнах прогремел взрыв, который разрушил шесть квартир на двух этажах.

По одной из версий следствия, причиной взрыва стал бытовой газ. От полученных травм в больнице умерла 22-летняя Аделина Загриева, еще четверо жителей дома получили травмы (двое из них — дети). Эпицентром взрыва стала квартира 70-летнего пенсионера-алкоголика, проживавшего на пятом этаже дома. Он получил ожоги 85% тела и был госпитализирован.

32 жителя дома эвакуировали прибывшие на место ЧП спасательные службы, предоставив им места в одной из гостиниц города. В ходе расследования дела о взрыве газа СК провел обыски в городской газовой службе и ЖКУ. Рассматривалось несколько версий произошедшего: хлопок газовоздушной смеси из-за некачественного оказания услуг по газоснабжению, а также неосторожные действия, связанные с неправильной эксплуатацией газового оборудования. В итоге в четверг в отношении 70-летнего владельца квартиры было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом» (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По решению правительства Татарстана семье погибшей девушки выплатят матпомощь в 1 млн рублей. Ее получат и пострадавшие — от 300 до 100 тысяч рублей, в зависимости от степени тяжести, и единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей плюс выплаты за потерю имущества. Жильцов двух соседних подъездов начнут заселять в ближайшее время — комиссия признала их допустимыми к эксплуатации. Власти Челнов открыли сбор средств для помощи пострадавшим. Пока жильцы 11-го подъезда, где произошел взрыв, живут в гостинице и у родственников. На восстановление разрушенных квартир потребуется два-три месяца, сообщили в мэрии автограда.



Фото: Сергей Афанасьев

Не хотим главу, хотим президента

Парламентарии Татарстана обсуждали на этой неделе законопроект, согласно которому высшее должностное лицо региона должно называться исключительно как «глава субъекта РФ».

Депутаты Госсовета республики ожидаемо выступили против этой инициативы. Ведь если Госдума примет этот законопроект, Татарстану придется отказаться от наименования «президент» для республиканского лидера.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль уважительно относится к отказу татарстанского Госсовета принять закон о переименовании должности президента республики. Он заметил, что это решение республиканских депутатов не является окончательным решением де-юре, это лишь одно из мнений.



Налоговики Татарстана бьют рекорды по сборам

Татарстанская налоговая служба отчиталась об очередных рекордах по сбору налогов за 9 месяцев этого года.

Фото: tatarstan.ru

Во все уровни бюджета поступило почти 786 млрд рублей — на 320 миллиардов больше, чем даже в безкоронавирусный 2019 год. Из этой суммы в республиканскую казну поступило почти 234 млрд рублей. «Несмотря на продолжающуюся пандемию, экономика Татарстана смогла восстановиться от коронакризиса», — сообщил обнадеживающие результаты глава УФНС по РТ Марат Сафиуллин. Он отметил, что свою роль в этих показателях сыграли рост цен на нефть и «эффективные меры налогового администрирования». Рост демонстрируют все основные виды налогов. Однако почти 40% татарстанских предприятий все же не смогли восстановить прежние показатели — их отчисления по налогу на прибыль сократились на 8 млрд рублей.



Экс-глава Ростехнадзора признался в злоупотреблении полномочиями

Обвинение по делу о злоупотреблении полномочиями и незаконных помехах бизнесу огласил на днях Вахитовский суд Казани в адрес экс-главы Приволжского управления Ростехнадзора.

Борис Петров полностью признал вину и поддержал свое ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. По версии обвинения, чиновник навязал подрядчику строительства завода Haier в Набережных Челнах заключение возмездного договора со сторонней коммерческой организацией на работы по обеспечению промышленной безопасности, которые по факту не требовались и не выполнялись.

Обвиняемый признал, что с его подачи подчиненные трижды отказывали в выдаче разрешения на запуск электроустановки завода Haier в Челнах, а после подписания договора и перечисления почти 1,5 млн рублей в августе 2018 года разрешение было подписано.



Фото: Ирина Плотникова

Суд над бывшим руководителем надзорного ведомства переносился трижды — по болезни самого подсудимого и его адвоката. В процессе опять объявлен перерыв — до 25 ноября. При этом выяснилось, что срок давности по эпизоду вмешательства в чужой бизнес уже истек в августе этого года и ни одна из сторон по делу не возражает против его прекращения по нереабилитирующему основанию.

В Татарстане закрыли речные пути — раньше обычного

На две недели раньше обычного завершилась в этом году пассажирская навигация по Волге и Каме.

В прошлом году последний пассажирский рейс был совершен 16 ноября. Такое решение принято из-за критического обмеления водоемов по причине засушливых лета и осени. Речные рейсы в республике традиционно проводятся от трех главных пристаней — в Казани, Набережных Челнах и Чистополе — ими охвачены почти 25 населенных пунктов. «За последние 10 лет раннее окончание пассажирской навигации происходит уже во второй или третий раз», — говорит директор Чистопольского речного порта Владимир Клыков. По данным Минтранса РТ, за период навигации-2021 судоходные компании перевезли почти 368 тыс. пассажиров — на 16,5% больше, чем в 2020-м.

Фото: Ринат Назметдинов

Автомобилисты Татарстана остались без СМС о штрафах. Пока

Республиканский портал госуслуг не отправляет СМС-уведомления о полученных штрафах за нарушения ПДД.

А еще на нем стали недоступными для просмотра результаты фотофиксации. Фактически сервис отключили с сентября. Теперь все оповещения приходят только через федеральный портал госуслуг и по каналу «Почты России».

По данным татарстанской Минцифры, удобный для татарстанских автовладельцев сервис был отключен в связи с централизацией услуг на федеральном портале. Хотя шансы на восстановление его работы невелики, но пока еще есть — команда разработки госуслуг РТ полностью переделывает сервис ГИБДД путем интеграции с федеральными системами. Оплата штрафов уже восстановлена, и до конца года планируется завершить работы по доставке пользователям уведомлений о новых штрафах.

МФЦ в ожидании «третьей волны» посетителей

С момента введения системы QR-кодов в Татарстане учетную запись на портале «Госуслуги» для получения «пропуска» в общественные пространства завели более 82 тысяч татарстанцев, сообщил на этой неделе первый замминистра цифрового развития, информационных технологий и связи РТ Илья Начвин.

Фото: Ринат Назметдинов

Всего за три недели октября данные в ЕСИА подтвердили без малого 109 тысяч жителей республики. Пиковый день нагрузки на МФЦ пришелся на 13 октября — тогда в 60 центров по всей республике за услугой верификации и распечаткой сертификатов о вакцинации явились 25 тысяч татарстанцев. До введения новых требований сотрудники МФЦ обслуживали ежедневно всего по 1,3 тыс. человек, обращающихся за услугой ЕСИА.



Чтобы сократить наплыв посетителей, руководство МФЦ приняло решение перевести все офисы на работу и в выходные и праздничные дни. Но там ждут, что через три недели в МФЦ начнется очередное столпотворение — за услугами придут те, кто привились после 11 октября.

В Казани развертывают новые койко-места для ковидных больных

В медучреждениях Казани и пригороде в срочном порядке начали развертывать новые больничные койки, а также организовывать дополнительные пункты вакцинации: к 48 имеющимся добавили еще один — на территории аквапарка «Барионикс».

Кроме того, власти города решили передать в поликлиники 35 служебных машин для выезда врачей по вызовам и продлили до конца года режим льготной парковки для медиков.

Из-за сложной обстановки в период осенних каникул отменили работу пришкольных лагерей, приостановили работу кружков в ДК, где развернуты пункты вакцинации от коронавируса. Во временных инфекционных госпиталях разместили 2 151 койку, а доля свободных мест составляет около 7%.

Фото: Ринат Назметдинов

Кроме того, временный ковидарий на 30 коек на прошлой неделе открыли на базе Пестречинской ЦРБ.

Перевозчики просят помощи у МВД для борьбы с безмасочными пассажирами

Тем временем казанские перевозчики обратились к главе МВД Татарстана Артему Хохорину с просьбой оказать поддержку при проверке соблюдения антиковидных мер в общественном транспорте, а именно выделить сотрудников, чтобы проверять на пассажирах наличие защитной маски.

У перевозчиков нет права выписывать штрафы нарушителям, пассажиров могут только попросить надеть маску, иначе транспорт прекратит движение. Несмотря на это, некоторые продолжают нарушать требования.

До улучшения эпидобстановки

В четверг глава оперштаба Татарстана по предупреждению распространения коронавируса Лейла Фазлеева объявила, что регион переходит с 30 октября на режим нерабочих дней — причем не до 7 ноября, как планировалось ранее, а до улучшения эпидемиологической обстановки.

В течение этого периода в республике будет действовать ряд жестких ограничений: обязательная самоизоляция для тех, кто старше 60 лет, при этом не вакцинировался или не переболел коронавирусом за полгода; а для взрослых татарстанцев вход в ТЦ, рестораны, другие общественные места — только по QR-кодам.

Фото: Ринат Назметдинов

За поддельный QR-код — уголовная ответственность

За предъявленный чужой или поддельный QR-код грозит уголовная ответственность, заявил на днях замминистра внутренних дел по РТ Алексей Соколов.

Граждан будут привлекать к ответственности по ч. 5 ст. 327 УК РФ (подделка документов). Максимальное наказание — арест до шести месяцев.

Также МВД собирается ужесточить меры и за подделку сертификата о вакцинации против COVID-19 — к уголовной ответственности привлекут не только использующих заведомо подложный документ, но и тех, кто подделал документ, и тех, кто приобрел, хранил или перевозил подделку. Нарушителям светит до 1 года лишения свободы.

Торговлю поддержат микрозаймами за 1%

Заложниками крайне жестких антиковидных мер в Татарстане стали торговые центры и арендаторы торговых площадей в них.

Требование QR-кода резко сократило покупательский трафик, кратно снижается выручка магазинов, а владельцы ТЦ между тем уже не могут идти на новые уступки арендаторам. Послабления получают лишь те, кто работает в общепите. Что парадоксально, рынок коммерческой недвижимости в Казани идет вверх: стоимость квадратного метра торгово-офисной недвижимости выросла почти в полтора раза.

Фото: Ринат Назметдинов

Чтобы снять напряженность в бизнес-среде, в качестве меры поддержки Минэкономики РТ предложило предпринимателям из сферы торговли микрозаймы под 1%. Сумма кредита на любые обоснованные цели — от 300 тысяч до 1 млн рублей. Единственное требование к заемщику — сохранение 90% численности рабочих мест.

