«Беспрецедентная нагрузка»: в Казани планируют развернуть новые койки

В столице вакцинирована почти половина населения, но в ковидных госпиталях осталось лишь около 100 свободных коек

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией в Казани и прилегающих к ней районах в срочном порядке развертывают новые больничные койки, организовывают дополнительные пункты вакцинации и запускают telegram-бот. Власти города тоже сделали широкий жест — передали 35 служебных машин в поликлиники для выезда врачей по вызовам и продлили режим льготной парковки до конца года. Из-за сложной обстановки в период осенних каникул отменили работу пришкольных лагерей, приостановили работу кружков в ДК, где развернуты пункты вакцинации от коронавируса.

Количество больных не сокращается

«Беспрецедентной нагрузкой на систему здравоохранения Казани, которую наши медики в новейшей истории доселе не испытывали», назвал эпидситуацию в городе замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Владимир Жаворонков. Количество вызовов скорой помощи к больным с подозрением на COVID-19 и уровень обращения в провизорные госпитали, по сравнению с прошлой неделей, не сократились. Скорая, как выразился Жаворонков, работает «на предельных мощностях».

Во временных инфекционных госпиталях развернута 2 151 койка. Доля свободных мест составляет около 7%. В связи с постоянным приростом заболевших ориентировочно 27 октября будут организованы еще 60 коек в Казани. Кроме того, временный ковидарий на 30 коек на прошлой неделе открыли на базе Пестречинской ЦРБ.

С сегодняшнего дня к 48 имеющимся пунктам вакцинации, 12 из которых расположены вне медучреждений, добавился еще один, размещенный на территории аквапарка «Барионикс» по улице Гафури. По словам Жаворонкова, к утру понедельника привито почти 474,5 тысячи человек, что составляет 48,6% взрослого населения Казани, или 60,7% от плана вакцинации для достижения коллективного иммунитета. Прирост вакцинированных за неделю составил 50 470 человек. Несмотря на такие ударные темпы, начальник горздрава отметил низкий уровень привитых среди наиболее уязвимой группы населения — граждан в возрасте 60+. Среди старшего поколения вакцинировались всего 101,4 тыс. человек, или 39%.

По словам Жаворонкова, к утру понедельника привито почти 474,5 тысячи человек, что составляет 48,6% взрослого населения Казани. Фото: kzn.ru

— Ежедневно мы фиксируем большое количество обращений граждан с вопросами о наличии той или иной вакцины в конкретных пунктах вакцинации. Не всегда жители могли получить требуемую информацию в короткий срок, методично самостоятельно обзванивая пункты вакцинации. С учетом данной ситуации мэрией Казани и Управлением здравоохранения города был разработан telegram-бот, позволяющий получить информацию о наличии вакцины в разрезе вида вакцины в конкретном пункте вакцинации на 8 часов утра текущего дня, — анонсировал нововведение Жаворонков.

Информационный ресурс планируется запустить в ближайшие два дня. Агитируя за необходимость прививаться, Жаворонков сделал лирическое отступление, рассказав, что во время посещения «красных» зон он с коллегами старается пообщаться с лежащими там людьми. 99% из них говорят, что обязательно вакцинировались бы, если бы знали, что с ними такое случится.

Требуются волонтеры со знанием ПК

Мэр Казани Ильсур Метшин заметил, что сейчас уже мало кто возражает против вакцинации от COVID-19, и выразил надежду, что при сохранении нынешних темпов к декабрю можно ожидать достижения коллективного иммунитета. Градоначальник распорядился на время вынужденных «каникул» передать медикам поликлиник служебные автомобили чиновников, в которых врачи будут выезжать на вызовы казанцев. Как позже стало известно, первичной сети здравоохранения выделено 35 машин.

Не забыл градоначальник и о помощи бизнесу. Он отметил, что пока федеральное правительство прорабатывает свой пакет мер поддержки предпринимателей, мэрия продлевает льготный режим работы парковок до конца года. К слову, он должен был завершиться 30 октября. Плата за парковку в льготный период взимается по будням с 7 до 18 часов. В остальное время, а также по субботам, воскресеньям и в праздники парковки остаются бесплатными.

Градоначальник распорядился на время вынужденных «каникул» передать медикам поликлиник служебные автомобили чиновников, в которых врачи будут выезжать на вызовы казанцев. Фото: kzn.ru

Городские власти также анонсировали новый рекрутинг волонтеров. На сей раз они нужны в пунктах вакцинации — для заполнения реестра сделавших прививки от COVID-19. Добровольцы будут трудиться в две смены: с 9 до 13 и с 13 до 17 часов, в течение двух недель.

Как рассказала замруководителя исполкома Казани Гузель Сагитова, рассматриваются кандидатуры привитых совершеннолетних людей со знанием ПК, люди старшего возраста не смогут в этом участвовать. Всего требуется 120 волонтеров. На сегодняшний день к работе уже подключились 15 человек.

Пришкольные лагеря работать не будут

Сагитова рассказала, как в условиях «ковидных» ограничений пройдут объявленные президентом Путиным выходные и школьные каникулы. Замруководителя исполкома отметила, что окончательный режим работы объявят после решения руководства Татарстана. Пока же известно, что с 30 октября по 7 ноября в Казани отменены все массовые мероприятия.

В период осенних каникул будут работать тематические кружки в учреждениях, подведомственных городскому управлению по делам детей и молодежи. Сотрудников старше 60 лет переведут на режим самоизоляции, остальные специалисты продолжат трудиться при условии наличия QR-кода. В ДК им. Ленина, «Сайдаш», КЦ «Московский», где развернуты временные пункты вакцинации, занятия в кружках приостановят. Спортивные учреждения города будут функционировать в обычном режиме. У воспитанников спортивных школ сохранится возможность посещать тренировки, а вот посторонних на территорию пускать не будут.

Замруководителя исполкома отметила, что окончательный режим работы объявят после решения руководства Татарстана. Фото: kzn.ru

Осенние каникулы у школьников пройдут с 1 по 7 ноября. Властями принято решение не открывать на это время пришкольные лагеря. Все запланированные экскурсии и мероприятия организуют на открытом воздухе либо в просторных помещениях с обязательным соблюдением антиковидных мер. Продолжат работу в очном режиме учреждения дополнительного образования и детские сады.