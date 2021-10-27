Как власти Челнов помогут пострадавшим при взрыве газа в доме 48/20 — видео

Фото: Сергей Афанасьев

Пострадавшие при взрыве газа в доме 48/20 в Челнах получат единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей и денежную компенсацию утраченного имущества. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Власти Челнов открыли сбор средств для помощи пострадавшим. Будет принято решение, как этими деньгами распорядятся.

Один из жителей дома, где произошло ЧП, на вчерашней встрече попросил, чтобы его детям предоставили психолога.

Если следственные действия затянутся, городские власти рассмотрят возможность разместить жителей 11-го подъезда в более комфортных условиях. Сейчас они живут в гостинице и у родственников.

Сегодня в Набережных Челнах прошли похороны 22-летней Аделины Загриевой, которая погибла при взрыве газа в доме 48/20. Семье погибшей выплачен 1 млн рублей.



Татьяна Леухина