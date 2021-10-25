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В Татарстане завершилась пассажирская навигация по Волге

12:03, 25.10.2021
В Татарстане завершилась пассажирская навигация по Волге
Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В Татарстане завершилась пассажирская навигация по Волге. Последний рейс был выполнен вчера из Казани в Ташевку и Печищи и обратно, сообщили в пресс-службе Минтранса РТ.

Отмечается, что в этом году навигация закрылась на 2 недели раньше, так как на Волге наблюдается низкий уровень воды. Навигация по Каме также закрылась раньше запланированного срока из-за обмеления реки.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Судоходные компании перевезли свыше 367 тыс. пассажиров за время работы навигации в 2021 году. В этом году пассажирская навигация открылась 30 апреля.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан

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