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Минздрав РТ: хозяин квартиры в Челнах, где произошел взрыв газа, получил ожоги 85% тела

16:40, 26.10.2021
Минздрав РТ: хозяин квартиры в Челнах, где произошел взрыв газа, получил ожоги 85% тела
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Набережных Челнах пожилой хозяин квартиры, где взорвался газ, получил ожоги до 85% поверхности тела. Об этом сообщил министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

Пострадавшие при взрыве мальчики 2010 и 2004 годов рождения находятся в стабильном состоянии. У второго ребенка — серьезные повреждения позвоночника и костей таза, пишет «Интерфакс».

Фото: пресс-службы прокуратуры РТ

Пострадавшая вчера 22-летняя девушка скончалась минувшей ночью. Похороны состоятся завтра.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицинаПроисшествия Татарстан

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