Минздрав РТ: хозяин квартиры в Челнах, где произошел взрыв газа, получил ожоги 85% тела
В Набережных Челнах пожилой хозяин квартиры, где взорвался газ, получил ожоги до 85% поверхности тела. Об этом сообщил министр здравоохранения РТ Марат Садыков.
Пострадавшие при взрыве мальчики 2010 и 2004 годов рождения находятся в стабильном состоянии. У второго ребенка — серьезные повреждения позвоночника и костей таза, пишет «Интерфакс».
Пострадавшая вчера 22-летняя девушка скончалась минувшей ночью. Похороны состоятся завтра.
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