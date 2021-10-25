В Набережных Челнах прогремел взрыв в пятиэтажке — пострадало не меньше четырех человек

В жилом доме в Набережных Челнах произошел взрыв. Об этом сообщается в социальных сетях.

Разрушено несколько квартир. Причины взрыва неизвестны. В МЧС России сообщили, что взрыв газовоздушной смеси произошел в пятиэтажке по адресу Татарстан 25/18.

В Минздраве России сообщили, что одного пострадавшего извлекли из-под завалов. Он находится в тяжелом состоянии. На место происшествия прибыли четыре бригады скорой медпомощи. Также к месту ЧП направили бригады медицины катастроф. Пострадали четыре человека, еще 32 эвакуированы.

Фото: vk.com/chelny.life

По предварительным данным, ЧП произошло в квартире на 4 этаже. Пожарно-спасательные подразделения на месте. Повреждены перекрытия между 4 и 5 этажами.

Президент Татарстана Рустам Минниханов уже проинформирован о случившемся. Экстренные службы, прибывшие на место в оперативном порядке, информируют по мере поступления о новых данных, сообщили в его пресс-службе.

18.00 Под завалами жилого дома после взрыва газа в Набережных Челнах могут находиться до трех человек, по предварительным данным, все живы, сообщает источник ТАСС.