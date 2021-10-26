«Будем помогать и животным в том числе!»: как власти Челнов отреагировали на взрыв в доме и что ждать дальше

Фото: Сергей Афанасьев

Разрушено шесть квартир, 54 человека пока бездомные, три человека в БСМП, одна погибла. Таковы последствия взрыва, прогремевшего накануне в доме 48/20 в Набережных Челнах. Помимо дома пострадали близлежащие киоски и магазин. В пустых квартирах остаются брошенными кошки и собаки — забрать их мешает опасность разрушения. О том, как эти и другие проблемы жильцов будут решать власти города и Татарстана, рассказал сегодня на месте происшествия и.о. главы исполкома Челнов Илья Зуев, ответив также на вопросы «Реального времени» о возможности восстановления подъезда или его демонтажа, и ждать ли городу масштабных газовых проверок.

Три человека в БСМП, одна погибшая, шесть квартир разрушено

Как рассказал сегодня на месте происшествия и.о. главы исполкома Набережных Челнов Илья Зуев, на данный момент известно лишь, что 25 октября в доме на улице Шамиля Усманова на перекрестке с улицей Татарстан произошел взрыв. Предположительно причиной случившегося называется взрыв бытового газа. Истинные причины произошедшего выясняются Следственным комитетом РФ.

— После случившегося была стянута группировка сил, чтобы принять решение и действовать по ситуации. Спасательные службы начали извлекать людей из-под обломков. Вчера было извлечено четыре человека. На данный момент три человека находятся в БСМП Набережных Челнов. По информации «Реального времени», сейчас обсуждается возможность перемещения 17-летнего пострадавшего подростка в ДРКБ. Есть одна погибшая, — рассказал Зуев. — Всего было в результате взрыва разрушено шесть квартир, пострадали 11-й, 12-й и 10-й подъезд.

Меры финансовой поддержки пострадавшим будут приняты уже сегодня

Вчера же мэром Набережных Челнов Наилем Магдеевым было принято решение о создании временных пунктов проживания граждан, которым это необходимо — 17 человек расселили в отеле Open City. Там же было организовано горячее питание и работа психологов. Пока определяется материальный ущерб жителей дома, но уже сегодня, пообещали в мэрии, будут приняты меры финансовой поддержки для всех пострадавших — как проживавших в 11 подъезде дома 48/20, где произошел взрыв, так и жителей соседних подъездов.

Так же будут выяснено, можно ли без риска для жизнь проживать в этих соседних подъездах, после чего будет принято решение о возможности обратного заселения в квартиры пострадавших. До этого момента люди будут обеспечены всем необходимым, включая горячее питание, рассказали в исполкоме Набережных Челнов.

Сейчас 19 человек из 54 — столько проживало во всех трех подъездах, не считая пострадавших в БСМП и погибшей — размещены в пункте временного проживания, то есть, в отеле Open City. Остальные находятся у родственников, знакомых или друзей.

Можно ли восстановить подъезд, и в какой срок — неизвестно

На вопрос корреспондента «Реального времени», возможно ли будет восстановить подъезд дома и в какую сумму это может обойтись, Илья Зуев сослался на невозможность в данный момент что-либо сказать по существу. По его словам, настоящее время в эпицентре произошедшего работает Следственный комитет РФ с экспертами-криминалистами. После того, как они примут решение о возможности нахождения экспертов-строителей и проектировщиков — будут проведены соответствующие технические исследования, на основе которых и будут приняты решения о возможности восстановительного ремонта или же окончательного разбора строения: то есть либо, о восстановительных работах, либо все-таки о демонтаже подъезда или подъездов, рассказал Зуев.

Отметим, что вчера замминистра строительства РТ, бывший глава исполкома Набережных Челнов Ринат Абдуллин и глава строительной компании ГК «Профит», прибыв вечером в отель Open City, предположили, что на восстановление подъезда может понадобиться от двух до трех месяцев.

Помимо дома пострадали также киоски и торговый центр

Пока же на месте работают даже скорее не следователи, а сотрудники МЧС, сообщает корреспондент «Реального времени», побывав там сегодня утром. Фигуры их сотрудников можно было увидеть и на самих завалах в районе 4-5 этажа, и на крыше дома, и внизу на улице Татарстан.

Спецтехники по сравнению с прошлой трагической ночью, унесшей жизнь молодой девушки, меньше не стало. По-прежнему перекрыт участок дороги по улице Татарстан начиная с остановки «51-й комплекс», повсюду стоят машины полиции, скорой помощи, пожарной службы. Восстановительные работы ведутся и в ТЦ напротив дома: от обломков в результате взрыва пострадали также киоски, сама остановка и магазин. Дорогу, впрочем, от обломков уже почти расчистили. Павильоны пока закрыты.

Масштабных газовых проверок пока не будет

Илья Зуев на вопрос корреспондента «Реального времени», будут ли после случившегося проводиться какие-то газовые проверки по всему городу, как это обыкновенно делается властями после каждого ЧП, ответил уклончиво:

— Решение о возможных внеплановых проверках будет принято только после того, как станут известны все обстоятельства произошедшего. Мы здесь сориентированы только на Следственный комитет РФ, они сейчас принимают решение.

По распоряжению мэра Челнов сейчас также открывается расчетный центр для оказания поддержки пострадавшим. Будут приняты меры о помощи всем пострадавшим от взрыва и на уровне республики РТ, пообещали в мэрии города. В том числе, обязательно будет оказана финансовая поддержка родным погибшей девушки.

В пустых квартирах остаются брошенными кошки и собаки — забрать их мешает опасность разрушения

Глава Автозаводского района Челнов, где и располагается дом 48/20, Винер Харисов, рассказал в свою очередь, что в настоящий момент социальные службы и города, и самого района работают непосредственно во дворе пострадавшего дома:

— Людей записываем, кто, в чем нуждается. В самом нашем Автозаводском районе организован штаб, назначены ответственные лица, кто будет определять уровень необходимой материальной помощи, — рассказал он. — Мы на связи со всеми жильцами, подходим организовано. Мы все их телефоны записываем для обратной связи. Будем помогать и животным в том числе!

Проблему оставшихся домашних животных и документов, а также теплой одежды для детей, в тех квартирах, доступ в которые сейчас ограничен, а это также 10 и 12-й подъезды, обещают решить в ближайшее время, как только специалисты города и района «дадут команду можно»: сотрудники Автозаводского района зайдут в брошенные пока квартиры вместе с жильцами. В настоящий момент, по данным Харисова, около десяти жильцов обратились к властям Набережных Челнов с просьбой в том числе «спасти животных», оставшихся в квартирах дома, где накануне произошел взрыв газа.

Кошки и собаки пока остаются в квартирах. Отметим, что корреспондент «Реального времени» сам был вчера вечером свидетелем, как хозяйку собаки не пускали в 10-й подъезд забрать своего питомца, а другой семейной паре взять документы и хоть какую-то теплую одежду для детей — сотрудники правоохранительных органов, в том числе местные участковые в ответ заявляли, что запрещают заходить в эти квартиры ради безопасности самих же жильцов. В части брошенных квартир вчера горел свет. Газ к тому моменту сотрудники «Газпром трансгаз Казань» успели выключить по всему 48/20.

Что за дом, когда построен

Добавим, что дом 48/20 — типовой панельной застройки, немалая часть Нового города Набережных Челнов состоит из таких панельных пятиэтажек красно-белого или серо-белого цвета. Большая их часть была возведена во времена активной застройки Челнов почти одновременно со строительством заводов КАМАЗа. Поэтому многим из них — больше 40 лет, что, конечно, не означает обязательной принадлежности к аварийному фонду жилья.

Сами жители вчера заверили корреспондента «Реальное время», что их дом не находился до сих пор в аварийном состоянии, проблем с утечками газа тоже, вроде бы, не было — последний ремонт был в 2017 году. Конкретно дом 48/20, например, как уточнил Илья Зуев — 1979 года постройки. Всего в доме 224 квартир, в которых по предположительным данным может проживать 980 человек. Угрозы обрушения дома нет.

1 / 18 Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев, фото и видео автора