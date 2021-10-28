В казанском Кремле рассказали о помощи пострадавшим в результате взрыва в Челнах

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова рассказала о том, как будет организована помощь пострадавшим в результате взрыва в Набережных Челнах.



— По аналогии с ситуацией, которая произошла в Зеленодольске, было принято постановление в части оказания материальной помощи семье погибшей в размере 1 млн рублей, — отметила Галимова. — Пострадавшие тоже получат материальную помощь от 300 до 100 тысяч рублей, в зависимости от степени тяжести, и единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей плюс выплаты за потерю имущества. По поручению президента Татарстана Рустама Минниханова ведется работа по восстановлению той части дома, которая была разрушена.

Два подъезда, находящиеся рядом с тем, который пострадал, по всей вероятности, в ближайшее время будут заселять, сообщила Галимова. Комиссия признала их допустимыми к эксплуатации.

Фото: прокуратура РТ

После взрыва в Набережных Челнах эксперты заявили, что для предотвращения таких случаев можно было бы устанавливать в домах специальные датчики, которые реагируют на выход газа. Оснащение ими одной квартиры, по приблизительным подсчетам, стоит около 5 тысяч рублей.

Взрыв в Челнах произошел вечером 25 октября. Пострадали пять человек, в том числе дети. Одна девушка погибла.

Мария Короткова