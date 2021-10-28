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В Татарстане ввели самоизоляцию для лиц старше 60 лет

13:17, 28.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В Татарстане ввели самоизоляцию для лиц старше 60 лет
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане ввели самоизоляцию для лиц старше 60 лет, которые не сделали прививку от коронавируса или не переболели COVID-19. Раньше это требование распространялось на граждан старше 65 лет.

Люди старше 60 лет подлежат обязательной вакцинации от коронавируса, напомнила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Татарстан переходит на режим нерабочих дней — они продлятся с 30 октября до улучшения обстановки. Подробнее об организации работы в эти дни рассказали сегодня власти республики.

Татьяна Демина
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:18
    Мне 61 год, можно я со своей жизнью сам как-нибудь разберусь! Не нужно причинять мне добро!
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