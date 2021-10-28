В Татарстане ввели самоизоляцию для лиц старше 60 лет

В Татарстане ввели самоизоляцию для лиц старше 60 лет, которые не сделали прививку от коронавируса или не переболели COVID-19. Раньше это требование распространялось на граждан старше 65 лет.

Люди старше 60 лет подлежат обязательной вакцинации от коронавируса, напомнила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Татарстан переходит на режим нерабочих дней — они продлятся с 30 октября до улучшения обстановки. Подробнее об организации работы в эти дни рассказали сегодня власти республики.



Татьяна Демина