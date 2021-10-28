В Татарстане сфере торговли предложили поддержку в виде микрозаймов под 1%

Фото: Максим Платонов

В Татарстане предложили взять микрозаймы под 1% сфере торговли, сообщил первый замминистра экономики Татарстана Рустем Сибгатуллин.

Микрозаймы предлагается взять на сумму от 300 тысяч до 1 млн рублей на любые обоснованные цели. Единственное условие — это сохранение 90% численности рабочих мест. Такое решение принято, потому что эта сфера осталась неохваченной федеральными мерами поддержки экономики.



Фото: realnoevremya.ru

Напомним, вход в торговые центры Татарстана возможен лишь при наличии QR-кодов. Ограничения, связанные с борьбой с коронавирусом, вступили с силу с 11 октября.

Дарья Акимова