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В Татарстане сфере торговли предложили поддержку в виде микрозаймов под 1%

14:05, 28.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане сфере торговли предложили поддержку в виде микрозаймов под 1%
Фото: Максим Платонов

В Татарстане предложили взять микрозаймы под 1% сфере торговли, сообщил первый замминистра экономики Татарстана Рустем Сибгатуллин.

Микрозаймы предлагается взять на сумму от 300 тысяч до 1 млн рублей на любые обоснованные цели. Единственное условие — это сохранение 90% численности рабочих мест. Такое решение принято, потому что эта сфера осталась неохваченной федеральными мерами поддержки экономики.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, вход в торговые центры Татарстана возможен лишь при наличии QR-кодов. Ограничения, связанные с борьбой с коронавирусом, вступили с силу с 11 октября.

Дарья Акимова
ЭкономикаФинансыБизнесВластьОбщество Татарстан

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