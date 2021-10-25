Татарстан впервые соберет триллион рублей налогов

Лишь две трети татарстанских предприятий (и то по официальным данным) смогли быстро восстановиться после локдауна-2020, а налоговики начали активно ловить всех, кто уклоняется от уплаты налогов

Татарстанские власти активизировали на фоне пандемии борьбу с недобросовестными налогоплательщиками и злоупотреблениями в этой сфере. Управление Федеральной налоговой службы довело до стадии возбуждения 32 уголовных дела по фактам уклонения от уплаты налогов, которые грозят потерями казне в 3,2 млрд рублей. «Так реализуется принцип неотвратимости наказаний за неуплату налогов», — пригрозил сегодня глава УФНС по РТ Марат Сафиуллин на совещании финансовых, налоговых и казначейских органов, посвященном исполнению консолидированного бюджета РТ за 9 месяцев 2021 года. «Отдельно надо поблагодарить Следственный комитет, который решал все налоговые вопросы до стадии возбуждения уголовных дел», — отреагировал президент Татарстана Рустам Минниханов на активность правоохранительных органов. Между тем почти 40% татарстанских предприятий не смогли восстановиться от коронакризиса, сократив отчисления по налогу на прибыль на 8 млрд рублей. Впрочем, налоговые поступления показали взрывной рост — до 800 млрд рублей за 9 месяцев, что дает основание ожидать триллионного рекорда по итогам текущего года.

Триллион рублей к концу года

Татарстанские налоговики продолжают бить рекорды по сбору налогов. С начала года налоговые отчисления во все уровни бюджета достигли 785,6 млрд рублей, что на 319,7 миллиарда больше, чем в допандемийном 2019 году. «Несмотря на продолжающуюся пандемию, экономика Татарстана смогла восстановиться от коронакризиса», — прокомментировал впечатляющие результаты глава УФНС по РТ Марат Сафиуллин. «Налоговые сборы повысились не только в сравнении с январем — сентябрем 2020 года, но и превзошли результаты (благополучного) 2019 года», — сообщил он. По его словам, рост налоговых сборов связан с повышением цен на нефть вкупе с эффективными мерами налогового администрирования.

Более 70% налоговых платежей поступило в федеральный бюджет, или на 255,9 млрд рублей больше, чем в прошлом году. Оставшиеся 30% поступили в республиканскую казну. Итого в федеральную и республиканскую казну поступило 551 млрд и 233,7 млрд рублей налогов соответственно.

Все основные налоги в зоне роста. Высокую динамику показывает налог на прибыль, НДС, НДФЛ, которые наиболее чувствительны к коронавирусной пандемии. Прогнозируя будущую динамику, Сафиуллин заявил, что к концу года налоговые сборы, собираемые на территории Татарстана, впервые могут превысить 1 трлн рублей.

Более 70% налоговых платежей поступило в федеральный бюджет, или на 255,9 млрд рублей больше, чем в прошлом году

38% предприятий не смогли выйти без потерь

Министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин сосредоточился на поступлениях по налогу на прибыль, где не обошлось без потерь. По данным Министерства финансов, две трети предприятий, а это 801 компания, смогли быстро восстановиться и вернуться на траекторию роста. С начала года они увеличили отчисления по налогу на прибыль на 43,5 млрд рублей. Так, нефтехимия перечислила 46,2 млрд рублей против 15,9 млрд в 2020 году. Эта отрасль обеспечила свыше 60% налоговых поступлений в казну.

Однако почти 40% компаний не сумели оправиться и рискуют обвалиться. Интересно, что в этот момент Гайзатуллин выбрал для изложения ситуации татарский язык, который знают далеко не все участники совещания. Так что оценки масштаба кризиса в этом секторе остались понятны только тем, кто хорошо понимает язык. Прибыльность 485 предприятий упала на 8,1 млрд рублей.

Лучше картина складывается с поступлениями от физических лиц. Динамика сборов по НДФЛ ровная и положительная, сообщил Гайзатуллин. Собрано 65,6 млрд рублей против 55,4 млрд в прошлом году. Но при этом в десяти регионах допущено снижение. Он призвал глав муниципалитетов усилить работу.

Радик Гайзатуллин сосредоточился на поступлениях по налогу на прибыль, где не обошлось без потерь

Минниханов: расслабляться пока рано

В целом экономика республики с начала года показала хорошие результаты. «Рост ВРП составил 102,9% к уровню прошлого года, индекс промышленного производства — 105,2%, в строительстве прирост — 103,7%», — сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Собственные доходы по итогам девяти месяцев составили 232,4 млрд рублей. Несмотря на это, президент призвал не успокаиваться, так как «ситуация остается напряженная». В экономике Татарстана достигнуто заметное оживление, но положительные результаты не должны успокаивать, считает он. «Мы продолжаем работать в условиях пандемии, и с 30 октября по 7 ноября объявлен локдаун», — напомнил Минниханов. Президент сообщил, что сегодня в парламент республики внесен проект бюджета на 2022 год. Впервые он сформирован с рекордным дефицитом в 11 млрд рублей, который предстоит покрывать за счет переходящих остатков.

Особое внимание он уделил вопросу недопущения долгов по налогам муниципалитетами. Он предупредил, что в противном случае поддержка со стороны республиканского бюджета будет ограничена. «Со следующего года при увеличении в районе долгов по налогам или при наличии задолженности у сотрудников органов местного самоуправления мы будем рассматривать вопрос сокращения финансирования из бюджета республики в части поддержки района на цели капитального характера и на проведение различных мероприятий. По-другому быть не может. Если вы сами плохо работаете, какая может быть дополнительная поддержка? Поэтому обратите внимание, мы это очень серьезно будем контролировать», — подчеркнул президент.

По его словам, в целом в республике на 1 октября задолженность по налогам составляет 7,8 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она сократилась на 7,1%, или на 602 млн рублей. «Эта работа непростая, но результат есть. Мы не допустили увеличения. Есть определенное снижение — это наш резерв», — отметил глава Татарстана.

Налоговая задолженность физических лиц в республике составляет 1,8 млрд рублей. Минниханов подчеркнул, что нужно активизировать работу с гражданами, включая и информирование о долгах.

Несмотря на общий позитивный тренд, налоговики серьезно ужесточили контроль за исполнением налогового законодательства

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Несмотря на общий позитивный тренд, налоговики серьезно ужесточили контроль за исполнением налогового законодательства. С начала года ими возбуждено 32 уголовных дела, а сумма неуплаченных налогов составила 3,8 млрд рублей, сообщил глава УФНС по РТ Марат Сафиуллин. Он рассказал о вскрытии противоправной схемы в транспортной компании, где фактические услуги оказывали ИП, которые являются плательщиками НДС. «Доначисленная сумма по актам проверок составила более 92 млн рублей. После возбуждения уголовного дела ущерб бюджету был полностью возмещен», — сообщил он.

В феврале этого года Управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело против компании «Север-Строй». Руководство предприятия подозревают в уклонении от уплаты налогов на 15,5 млн рублей (п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ). «По версии следствия, в 2016—2019 годы руководство предприятия путем внесения заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях ООО «Север-Строй» с 10 контрагентами в налоговые декларации и иные документы по финансово-хозяйственной деятельности неправомерно занизило сумму налога на добавленную стоимость, тем самым уклонилось от уплаты в бюджет более 15,5 млн рублей», — отметили в ведомстве.

Кроме того, налоговые органы выявили первые факты перевода штатных работников в самозанятые. Ими установлено 103 факта найма самозанятых вместо штатных сотрудников. По словам Сафиуллина, 89 «пойманных» компаний представили уточненные декларации. По ним дополнительно поступило более 15 млн рублей. По словам главы УФНС по РТ, налоговые органы будут «исключать схемы по подмене трудовых отношений с работодателями». Всего с начала года количество самозанятых выросло до 154 тысяч человек. Их годовой доход вырос до 32 млрд рублей, а сумма налоговых отчислений — до 642 млн рублей. «В 3 раза больше налогов получили», — доложил Марат Сафиуллин. В целом налоговики стремятся выстраивать отношениями с налогоплательщиками на основе взаимного уважения, делая упор на уточнении налоговых обязательств, заверил Сафиуллин. В результате аналитической работы поступления составили 1 млрд рублей, или в полтора раза больше, чем год назад. Остается значительной задолженность перед консолидированным бюджетом у юридических лиц и предпринимателей. Речь идет о 6 млрд рублей, или 77% от общей суммы. Налоговики намерены сконцентрировать усилия на них.

«Отдельно надо поблагодарить Следственный комитет, который решал все налоговые вопросы до стадии возбуждения уголовных дел, — включился в разговор президент РТ. — Очень эффективно, спасибо вам большое», — поблагодарил президент главу Следкома Валерия Липского, который успел подняться с кресла.

В заключительном слове Минниханов напомнил, что главной задачей остается сохранение устойчивого роста

В полтора раза больше банкротств

Между тем есть тревога по поводу исполнения налоговых обязательств гражданами. Им начислено 8,1 млрд рублей налога по имуществу, что на 350 млн рублей больше, чем год назад. Налоговые уведомления получили 2,15 млн татарстанцев.

В полтора раза выросло количество банкротств среди физических лиц. В подавляющем случае это вызвано просроченными платежами по банковским кредитам и пандемией, которая оказывает негативное влияние. Здесь глава УФНС по РТ почему-то попросил работодателей обеспечить исполнение налоговых обязательств их работниками.

В заключительном слове Минниханов напомнил, что главной задачей остается сохранение устойчивого роста. Он поручил финансовым органам и отраслевым ведомствам не только вести постоянный мониторинг предприятий, но и оперативно реагировать на запросы производителей, обеспечивать поддержку в рамках федеральных мер. «Действительно, ряд крупных и средних предприятий снизили платежи. Необходимо продолжать работу балансовых комиссий и выработать решения по стабилизации их работы», — подытожил он.