В МВД предупредили татарстанцев об уголовной ответственности за поддельные QR-коды

Татарстанцы, предъявляющие чужой или поддельный QR-код, подлежат уголовной ответственности. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел по РТ Алексей Соколов.

Использующих фальшивый QR-код будут привлекать к уголовной ответственности по части пятой статьи 327 УК РФ (подделка документов). Максимальное наказание — арест до шести месяцев.

Соколов предупредил, что меры за подделку сертификата о вакцинации против COVID-19 ужесточат. К уголовной ответственности привлекут не только использующих заведомо подложный документ, но и тех, кто подделал документ в целях его сбыта или использования, а также тех, кто приобрел, хранил или перевозил подделку. Нарушителям может грозить до 1 года лишения свободы.

Фото: Максим Платонов (архив)

Если в подделке документов участвует медицинский сотрудник, то дело будут квалифицировано как должностное преступление. Действия будут рассматриваться как получение взятки, мелкое взяточничество, служебный подлог либо халатность. За это нарушителям грозит до 200 тысяч рублей штрафа или лишение свободы до 2 лет.

На этой неделе замглавы Минцифры РФ Олег Качанов предупредил, что портал «Госуслуги» выдаст ошибку, если сканируемый сертификат вакцинации окажется поддельным.



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Татьяна Леухина