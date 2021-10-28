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В Татарстане QR-коды начнут требовать театры, кинотеатры и цирки

13:20, 28.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане QR-коды начнут требовать театры, кинотеатры и цирки
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане QR-коды начнут требовать театры, кинотеатры и цирки. Требование начнет действовать с 15 ноября.

Кроме того, с середины следующего месяца QR-коды потребуется предъявлять при посещении официальных спортивных и культурных мероприятий.

Татарстан переходит на режим нерабочих дней — они продлятся с 30 октября до улучшения обстановки. Подробнее об организации работы в эти дни рассказали сегодня власти республики.

Общество Татарстан

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