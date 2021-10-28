В Татарстане QR-коды начнут требовать театры, кинотеатры и цирки
В Татарстане QR-коды начнут требовать театры, кинотеатры и цирки. Требование начнет действовать с 15 ноября.
Кроме того, с середины следующего месяца QR-коды потребуется предъявлять при посещении официальных спортивных и культурных мероприятий.
Татарстан переходит на режим нерабочих дней — они продлятся с 30 октября до улучшения обстановки. Подробнее об организации работы в эти дни рассказали сегодня власти республики.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым