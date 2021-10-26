Навигация-2021: досрочное завершение, рекордное падение уровня воды и воровство на билетах
Суда перестали ходить, когда до рекордного падения уровня Куйбышевского водохранилища 2010 года остался 1 метр
За 2 недели до запланированного срока завершилась в 2021 году пассажирская навигация на Волге и Каме. О том, сколько пассажиров и на каких судах перевезли татарстанские речники, как обмеление Волги обернулось для них неожиданной выгодой и почему при наличии спроса на пригородные рейсы «омиков» количество рейсов сокращается — в материале «Реального времени».
Десять рейсов в 23 населенных пункта
Пассажирская навигация на Волге и Каме, открывшаяся в Татарстане 30 апреля рейсом в Верхний Услон завершилась 24 октября рейсами из Казани в Ташевку и Печищи. Причина — не отсутствие спроса, а отсутствие воды под килем: Кама и Волга обмелели настолько, что продолжение навигации оказалось невозможным.
Это не просто раннее, а суперраннее закрытие сезона, если учесть, что в 2020 году последний рейс из Печищ в Казань ушел 16 ноября, тогда как началась навигация в 2020-м всего на день позже, чем в 2021-м.
Как сообщили в республиканском Минтрансе, из Казани в течение сезона «речные трамвайчики» ходили до Садовой, Печищ, Ташевки, Кзыл Байрака (в общей сложности 10 рейсов по будням и 11 — по субботам и воскресеньям), а также выполнялись рейсы в Свияжск, Болгар и Тетюши. Из Чистопольского речного порта три раза в неделю ходили суда до Красного Яра, из Набережночелнинского речного порта — ежедневно до Соколок. Всего рейсами от трех главных пристаней — в Казани, Челнах и Чистополе было охвачено 23 населенных пункта.
— В навигацию 2021 года были задействованы 11 теплоходов АО «СК «Татфлот», — сообщили в министерстве. — Это семь водоизмещающих теплоходов: «Москва-68», «Москва-130», «Москва-160», «Москва-186», «ОМ-173», «ОМ-350», «МО-123» и четыре скоростных теплохода — метеоры «Владимир Нефедов», «Вячеслав Каргин», «Геннадий Куклев», который ходил по маршруту Казань — Болгар с заходом в Тетюш) и «Восход-51», выполнявший коммерческий рейс Казань — Свияжск. Кроме того, рейс Набережные Челны — Соколки выполнял водоизмещающий теплоход «М-8» ООО «Производственное объединение нерудных материалов».
Хуже было только в 2010-м
— В районе Казани и в районе Чистополя Волга по существу является Куйбышевским водохранилищем, и на 25 октября его отметки составили по гидропосту «Верхний Услон» — 50,28 метра, по гидропосту «Чистополь» — 50,34 метра, — сообщили «Реальному времени» в Минэкологии РТ. — Для Куйбышевского водохранилища Правилами использования водных ресурсов установлены нормальный подпорный уровень — 53 метра, минимальный навигационный уровень — 49 метров, минимальный уровень предполоводной сработки — 48 метров.
По данным министерства, среднее многолетнее значение по гидропосту «Верхний Услон» на 25 октября составляет 51,76 метра — это на полтора метра больше, чем в 2021 году. Но, как выяснилось, нынешняя низкая вода — еще не самая низкая: в засушливом 2010-м отметка Куйбышевского водохранилища на эту дату упала до 49,24 м — на 1 метр и 4 сантиметра ниже, чем сейчас.
— 2021 год характеризуется низкой величиной водности в связи с минимальным количеством атмосферных осадков и аномально высокими температурами воздуха в летний период, — пояснили в Минэкологии. — Это обусловило снижение суммарного притока в водохранилища Волжско-Камского каскада. Куйбышевское водохранилище является основным регулятором стока всего Волжско-Камского каскада водохранилищ. Водные ресурсы Куйбышевского водохранилища согласно регулирующему документу (Правилам использования водных ресурсов водохранилищ) используются для обеспечения регионов нижней Волги — водохозяйственной, энергетической, сельскохозяйственной, рыбохозяйственной отраслей народного хозяйства. В настоящее время в Астраханской области также создался дефицит водных ресурсов для обеспечения населения и отраслей экономики. Превышение величины сбросных расходов (4 700 куб. м/с) через гидроузел Куйбышевского водохранилища над величиной суммарного притока воды в водоем (порядка 3 800 куб. м/с) обуславливает снижение его уровня.
В переводе со специального языка на общепонятный это, надо полагать, означает, что из-за засушливого лета возник дефицит воды во всем каскаде водохранилищ, и чтобы компенсировать его в низовьях Волги, воду в Куйбышевском активно сбрасывают.
Единственный транспорт
— Мы с мужем живем на даче в Гребенях с ранней весны до поздней осени, и «омики» для нас — спасение в плане связи с внешним миром, — говорит жительница Казани Елена Биктеева (фамилия изменена). — Ведь в Гребени автобус не ходит. И нормальной дороги нет — только проселочная, в дождь ее размывает так, что даже на внедорожнике трудно проехать. А у нас вообще автомобиля нет, хорошо, что соседи иногда подвозят. Если никому из автомобилистов в город не надо, нам приходится пешком до асфальта несколько километров топать.
Раннее окончание навигации для четы Биктеевых оказалось неприятным сюрпризом, по словам женщины, вывезти остатки урожая с дачи они не успели.
«Спроса нет, убытки есть»
— За последние 10 лет раннее окончание пассажирской навигации случается уже во второй или третий раз, — заметил директор Чистопольского речного порта Владимир Клыков. — Не такая уж и редкость. Особенным спросом рейс до Красного Яра не пользовался — на нем бывало 10—15 пассажиров, в основном дачники.
По его словам, от этих перевозок порт несет только убытки — рейсы дотационные, они при таком пассажиропотоке не окупаются.
— Получается, на раннем закрытии навигации вы сэкономили? — уточнил корреспондент «Реального времени».
— Получается так.
Мучения у причала
Так может, пора прикрывать эти убыточные маршруты и оставить только коммерческие рейсы?
— Ни в коем случае! — считает краевед и экскурсовод Лариса Лукьянова. — «Омики» нужны, этот вид транспорта пользуется спросом. Во многие деревни нет нормальных дорог, не ходит автобус, и людям, конечно, удобнее приплыть туда теплоходом, а не идти 2,5—4 километра по проселкам до трассы и ловить там попутку.
А если на «омиках» наблюдается отток пассажиров, считает она, то причиной тому — не падение спроса на водный транспорт, а ненадежность самого транспорта:
— Многие пристани поснимали, например, пристань в Кзыл Байраке сняли и отбуксировали в Шелангу, где собственная пристань обветшала и практически сгнила. А теперь там, где пристани нет, теплоходы спускают лестницу-«стрелу». Но зачастую теплоход вовсе не пристает к берегу: то ли длины лестницы не хватает, а ближе к берегу нельзя подойти без риска сесть на мель, то ли по каким-то другим причинам.
Понятно, что раз-два проплыв мимо нужной пристани, пассажиры уже не идут на «Омик», а ищут более надежный способ добраться до пункта назначения. Тем более что количество рейсов из года в год сокращается, и это тоже создает неудобства.
— Отучают народ потихоньку пользоваться водным транспортом, — считает Лукьянова.
«Пусть меня сосчитают»
По данным Минтранса РТ, в течение навигации-2021 судоходные компании перевезли 367,87 тыс. пассажиров. Это на 16,5% больше, чем в 2020-м, когда пассажиропоток составил 315,54 тыс. пассажиров. Однако доходов речникам это не принесло.
Как сообщается на сайте Минтранса, в 2021 году стоимость билетов на пригородные рейсы по Волге сохранилась на уровне 2020 года — от 81 до 139 рублей. По нынешним временам — это, считай, даром. И то, что речники «отучают» народ пользоваться убыточным для них транспортом, чтобы поскорее его вовсе отменить, на первый взгляд, вполне логично. Бизнес есть бизнес.
Только вот социально значимый общественный транспорт, каковым являются «омики» просто так не «отменишь» — нужно обоснование. И это обоснование, считает Лариса Лукьянова, создали своими руками жадные команды «омиков» при попустительстве «нежадных» пассажиров.
— Количество рейсов в том или ином направлении планируется, исходя из пассажиропотока, — рассуждает Лукьянова. — А поток оценивают по количеству проданных билетов. Теперь смотрим, что происходит. Пассажиры садятся на «омик» на каждой пристани — и в Кзыл Байраке, и в Гребенях, и в Ташовке… И платят за проезд по тарифу. Команда эти деньги собирает, а билеты всем выдает в Ключищах — на последней остановке. Разница в стоимости билетов оседает в карманах команды, а по документам выходит, что «омик» пользуется спросом только в Ключищах — дальше как бы никто и не плавает. Есть смысл планировать рейсы до Шеланги, если все плывут только до Ключищ? Вот то-то и оно, при таком подходе их скоро в расписании не будет.
Сама Лукьянова всегда берет билет от той остановки, на которой села на теплоход, и уговаривает других пассажиров тоже проявлять принципиальность, чтобы их всех, как в старом советском мультфильме про козленка, который умел считать, пересчитали — и «омики» не «пошли ко дну»:
— Мне говорят иногда даже пассажиры, что не стоит жадничать, пусть команде что-то перепадет. Да я не жадная! Я просто понимаю, какой вред приносят такие вот широкие жесты.
комментарии
В этот день, 26 октября, по данным нашего архива:
минимальный уровень: 288 см, был в 2017 г.
средний уровень: 318 см
максимальный уровень: 367 см, был в 2019 г.
Уровень и температура воды в р. Волга по гидропосту г. Чебоксары сегодня.
В этот день, 26 октября, по данным нашего архива:
минимальный уровень: 117 см, был в 2019 г.
средний уровень: 131 см
максимальный уровень: 146 см, был в 2003 г.
Короче, опять строители Татарстана чего то строят