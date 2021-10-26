Навигация-2021: досрочное завершение, рекордное падение уровня воды и воровство на билетах

Суда перестали ходить, когда до рекордного падения уровня Куйбышевского водохранилища 2010 года остался 1 метр

Фото: Ринат Назметдинов

За 2 недели до запланированного срока завершилась в 2021 году пассажирская навигация на Волге и Каме. О том, сколько пассажиров и на каких судах перевезли татарстанские речники, как обмеление Волги обернулось для них неожиданной выгодой и почему при наличии спроса на пригородные рейсы «омиков» количество рейсов сокращается — в материале «Реального времени».

Десять рейсов в 23 населенных пункта



Пассажирская навигация на Волге и Каме, открывшаяся в Татарстане 30 апреля рейсом в Верхний Услон завершилась 24 октября рейсами из Казани в Ташевку и Печищи. Причина — не отсутствие спроса, а отсутствие воды под килем: Кама и Волга обмелели настолько, что продолжение навигации оказалось невозможным.

Это не просто раннее, а суперраннее закрытие сезона, если учесть, что в 2020 году последний рейс из Печищ в Казань ушел 16 ноября, тогда как началась навигация в 2020-м всего на день позже, чем в 2021-м.

Как сообщили в республиканском Минтрансе, из Казани в течение сезона «речные трамвайчики» ходили до Садовой, Печищ, Ташевки, Кзыл Байрака (в общей сложности 10 рейсов по будням и 11 — по субботам и воскресеньям), а также выполнялись рейсы в Свияжск, Болгар и Тетюши. Из Чистопольского речного порта три раза в неделю ходили суда до Красного Яра, из Набережночелнинского речного порта — ежедневно до Соколок. Всего рейсами от трех главных пристаней — в Казани, Челнах и Чистополе было охвачено 23 населенных пункта.

Причина завершения навигации — не отсутствие спроса, а отсутствие воды под килем. Фото: Инна Серова

— В навигацию 2021 года были задействованы 11 теплоходов АО «СК «Татфлот», — сообщили в министерстве. — Это семь водоизмещающих теплоходов: «Москва-68», «Москва-130», «Москва-160», «Москва-186», «ОМ-173», «ОМ-350», «МО-123» и четыре скоростных теплохода — метеоры «Владимир Нефедов», «Вячеслав Каргин», «Геннадий Куклев», который ходил по маршруту Казань — Болгар с заходом в Тетюш) и «Восход-51», выполнявший коммерческий рейс Казань — Свияжск. Кроме того, рейс Набережные Челны — Соколки выполнял водоизмещающий теплоход «М-8» ООО «Производственное объединение нерудных материалов».

Хуже было только в 2010-м

— В районе Казани и в районе Чистополя Волга по существу является Куйбышевским водохранилищем, и на 25 октября его отметки составили по гидропосту «Верхний Услон» — 50,28 метра, по гидропосту «Чистополь» — 50,34 метра, — сообщили «Реальному времени» в Минэкологии РТ. — Для Куйбышевского водохранилища Правилами использования водных ресурсов установлены нормальный подпорный уровень — 53 метра, минимальный навигационный уровень — 49 метров, минимальный уровень предполоводной сработки — 48 метров.

По данным министерства, среднее многолетнее значение по гидропосту «Верхний Услон» на 25 октября составляет 51,76 метра — это на полтора метра больше, чем в 2021 году. Но, как выяснилось, нынешняя низкая вода — еще не самая низкая: в засушливом 2010-м отметка Куйбышевского водохранилища на эту дату упала до 49,24 м — на 1 метр и 4 сантиметра ниже, чем сейчас.

В навигацию 2021 года были задействованы 11 теплоходов АО «СК «Татфлот». Фото: Ринат Назметдинов

— 2021 год характеризуется низкой величиной водности в связи с минимальным количеством атмосферных осадков и аномально высокими температурами воздуха в летний период, — пояснили в Минэкологии. — Это обусловило снижение суммарного притока в водохранилища Волжско-Камского каскада. Куйбышевское водохранилище является основным регулятором стока всего Волжско-Камского каскада водохранилищ. Водные ресурсы Куйбышевского водохранилища согласно регулирующему документу (Правилам использования водных ресурсов водохранилищ) используются для обеспечения регионов нижней Волги — водохозяйственной, энергетической, сельскохозяйственной, рыбохозяйственной отраслей народного хозяйства. В настоящее время в Астраханской области также создался дефицит водных ресурсов для обеспечения населения и отраслей экономики. Превышение величины сбросных расходов (4 700 куб. м/с) через гидроузел Куйбышевского водохранилища над величиной суммарного притока воды в водоем (порядка 3 800 куб. м/с) обуславливает снижение его уровня.

В переводе со специального языка на общепонятный это, надо полагать, означает, что из-за засушливого лета возник дефицит воды во всем каскаде водохранилищ, и чтобы компенсировать его в низовьях Волги, воду в Куйбышевском активно сбрасывают.

Единственный транспорт

— Мы с мужем живем на даче в Гребенях с ранней весны до поздней осени, и «омики» для нас — спасение в плане связи с внешним миром, — говорит жительница Казани Елена Биктеева (фамилия изменена). — Ведь в Гребени автобус не ходит. И нормальной дороги нет — только проселочная, в дождь ее размывает так, что даже на внедорожнике трудно проехать. А у нас вообще автомобиля нет, хорошо, что соседи иногда подвозят. Если никому из автомобилистов в город не надо, нам приходится пешком до асфальта несколько километров топать.

Раннее окончание навигации для четы Биктеевых оказалось неприятным сюрпризом, по словам женщины, вывезти остатки урожая с дачи они не успели.

По словам Клыкова от этих перевозок порт несет только убытки — рейсы дотационные, они при таком пассажиропотоке не окупаются. Фото: Ринат Назметдинов

«Спроса нет, убытки есть»

— За последние 10 лет раннее окончание пассажирской навигации случается уже во второй или третий раз, — заметил директор Чистопольского речного порта Владимир Клыков. — Не такая уж и редкость. Особенным спросом рейс до Красного Яра не пользовался — на нем бывало 10—15 пассажиров, в основном дачники.

По его словам, от этих перевозок порт несет только убытки — рейсы дотационные, они при таком пассажиропотоке не окупаются.

— Получается, на раннем закрытии навигации вы сэкономили? — уточнил корреспондент «Реального времени».

— Получается так.

Мучения у причала

Так может, пора прикрывать эти убыточные маршруты и оставить только коммерческие рейсы?

— Ни в коем случае! — считает краевед и экскурсовод Лариса Лукьянова. — «Омики» нужны, этот вид транспорта пользуется спросом. Во многие деревни нет нормальных дорог, не ходит автобус, и людям, конечно, удобнее приплыть туда теплоходом, а не идти 2,5—4 километра по проселкам до трассы и ловить там попутку.

Количество рейсов из года в год сокращается, и это тоже создает неудобства. Фото: Ринат Назметдинов

А если на «омиках» наблюдается отток пассажиров, считает она, то причиной тому — не падение спроса на водный транспорт, а ненадежность самого транспорта:

— Многие пристани поснимали, например, пристань в Кзыл Байраке сняли и отбуксировали в Шелангу, где собственная пристань обветшала и практически сгнила. А теперь там, где пристани нет, теплоходы спускают лестницу-«стрелу». Но зачастую теплоход вовсе не пристает к берегу: то ли длины лестницы не хватает, а ближе к берегу нельзя подойти без риска сесть на мель, то ли по каким-то другим причинам.

Понятно, что раз-два проплыв мимо нужной пристани, пассажиры уже не идут на «Омик», а ищут более надежный способ добраться до пункта назначения. Тем более что количество рейсов из года в год сокращается, и это тоже создает неудобства.

— Отучают народ потихоньку пользоваться водным транспортом, — считает Лукьянова.

«Пусть меня сосчитают»

По данным Минтранса РТ, в течение навигации-2021 судоходные компании перевезли 367,87 тыс. пассажиров. Это на 16,5% больше, чем в 2020-м, когда пассажиропоток составил 315,54 тыс. пассажиров. Однако доходов речникам это не принесло.

Как сообщается на сайте Минтранса, в 2021 году стоимость билетов на пригородные рейсы по Волге сохранилась на уровне 2020 года — от 81 до 139 рублей. По нынешним временам — это, считай, даром. И то, что речники «отучают» народ пользоваться убыточным для них транспортом, чтобы поскорее его вовсе отменить, на первый взгляд, вполне логично. Бизнес есть бизнес.

Как сообщается на сайте Минтранса, в 2021 году стоимость билетов на пригородные рейсы по Волге сохранилась на уровне 2020 года. Фото: Ринат Назметдинов

Только вот социально значимый общественный транспорт, каковым являются «омики» просто так не «отменишь» — нужно обоснование. И это обоснование, считает Лариса Лукьянова, создали своими руками жадные команды «омиков» при попустительстве «нежадных» пассажиров.

— Количество рейсов в том или ином направлении планируется, исходя из пассажиропотока, — рассуждает Лукьянова. — А поток оценивают по количеству проданных билетов. Теперь смотрим, что происходит. Пассажиры садятся на «омик» на каждой пристани — и в Кзыл Байраке, и в Гребенях, и в Ташовке… И платят за проезд по тарифу. Команда эти деньги собирает, а билеты всем выдает в Ключищах — на последней остановке. Разница в стоимости билетов оседает в карманах команды, а по документам выходит, что «омик» пользуется спросом только в Ключищах — дальше как бы никто и не плавает. Есть смысл планировать рейсы до Шеланги, если все плывут только до Ключищ? Вот то-то и оно, при таком подходе их скоро в расписании не будет.

Сама Лукьянова всегда берет билет от той остановки, на которой села на теплоход, и уговаривает других пассажиров тоже проявлять принципиальность, чтобы их всех, как в старом советском мультфильме про козленка, который умел считать, пересчитали — и «омики» не «пошли ко дну»:

— Мне говорят иногда даже пассажиры, что не стоит жадничать, пусть команде что-то перепадет. Да я не жадная! Я просто понимаю, какой вред приносят такие вот широкие жесты.