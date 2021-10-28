Татарстан с 30 октября и до улучшения обстановки уходит на режим нерабочих дней — подробности

Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстан переходит на режим нерабочих дней — они продлятся с 30 октября до улучшения обстановки. Подробнее об организации работы в эти дни рассказали сегодня власти республики.

Вводится:

Обязательная самоизоляция для граждан старше 60 лет, которые не сделали прививку от COVID-19 или не переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев.

Требование о предоставлении лицами старше 18 лет QR-кодов для оказания услуг общепита, за исключением услуг навынос или доставку; для входа и нахождения в ТЦ, объекты розничной торговли непродовольственными товарами площадью от 150 кв. метров.

Запрет на проведение всех зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе для детей, а также на проведение иных массовых мероприятий с участием граждан.

Запрет на оказание услуг заведений общепита с 23.00 до 06.00. Исключение — автовокзалы и аэропорты, дорожные пункты за пределами населенных пунктов.

Запрет на работу всех магазинов в ночное время. Исключение — аптеки и АЗС.

Запрет на работу развлекательных комплексов в ТЦ и ярмарок, за исключением розничной торговли на открытых площадках.

Запрет на работу бань в ночное время.

Запрет на нахождение в ТЦ несовершеннолетних без сопровождения родителей или представителей.

Фото: Максим Платонов

С 15 ноября для работы театров, кинотеатров, цирков, концертных залов будут повсеместно требоваться QR-коды. Человеку необходимо подтвердить, что QR-код принадлежит именно ему.

Продолжают работу офисы МФЦ. Их сотрудникам помогают волонтеры. Продолжат работу образовательные учреждения. В течение всего периода обеспечивается процесс вакцинации от коронавируса.

Напомним, 20 октября президент России Владимир Путин одобрил предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о введении в стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. За работниками на это время сохранится зарплата.

Фото: kremlin.ru

При этом регионам предоставили право перейти на режим нерабочих дней раньше 30 октября. Рассмотреть этот вопрос предлагалось субъектам, где сформировалась наиболее напряженная ситуация с COVID-19. В числе таких, как указала Голикова в докладе Путину, оказался Татарстан.

В тот же день, 20 октября, власти республики заявили, что не будут досрочно вводить нерабочие дни. Свое решение они объяснили введенными в Татарстане с 11 октября ограничениями — QR-кодами и обязательной вакцинацией отдельных категорий граждан, и обращениями представителей малого и среднего бизнеса региона с просьбой не закрывать объекты на выходные дни.

О ненадобности дополнительных нерабочих дней говорили и в Управлении Роспотребнадзора по РТ. Его глава Марина Патяшина заявила, что в Татарстане «комплекс мер самый жесточайший, наверное, среди других субъектов Российской Федерации» и его республика ввела одной из первых в стране.



Татьяна Демина