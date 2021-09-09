Дамир Фаттахов назначен заместителем руководителя Росмолодежи
Министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов стал заместителем руководителя Федерального агентства по делам молодежи. Документ о назначении подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Информацию о назначении «Реальному времени» подтвердили в Министерстве по делам молодежи РТ. В будущем Фаттахов переедет в Москву для работы в новой должности.
Фаттахов возглавляет Министерство по делам молодежи с июня 2018 года. До этого он работал первым заместителем руководителя исполкома Казани (2016—2018 гг.), главой администрации Кировского и Московского районов города (2010—2016 гг.), главой администрации Кировского района (2009—2010 гг.).
Карьеру Фаттахов начал на службе в органах внутренних дел РТ. Там он работал в 1997—2006 годах. Затем он занял должность председателя Комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани. На этом посту он пробыл с 2006 по 2009 год.
Имя нового главы ведомства пока не известно.
Справка
Родился 11 октября 1979 года в Казани.
Образование
2001 г. — Казанский юридический институт МВД России, юрист
2011 г. — Московская школа управления «Сколково»
2013 г. — Казанский (Приволжский) федеральный университет, «Финансы и кредит»
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