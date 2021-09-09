Дамир Фаттахов назначен заместителем руководителя Росмолодежи

Фото: Олег Тихонов

Министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов стал заместителем руководителя Федерального агентства по делам молодежи. Документ о назначении подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Информацию о назначении «Реальному времени» подтвердили в Министерстве по делам молодежи РТ. В будущем Фаттахов переедет в Москву для работы в новой должности.

Фаттахов возглавляет Министерство по делам молодежи с июня 2018 года. До этого он работал первым заместителем руководителя исполкома Казани (2016—2018 гг.), главой администрации Кировского и Московского районов города (2010—2016 гг.), главой администрации Кировского района (2009—2010 гг.).

Фото: tatarstan.ru

Карьеру Фаттахов начал на службе в органах внутренних дел РТ. Там он работал в 1997—2006 годах. Затем он занял должность председателя Комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани. На этом посту он пробыл с 2006 по 2009 год.

Имя нового главы ведомства пока не известно.

Татьяна Демина