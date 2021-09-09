Михаил Сергачев в Нижнекамске: «В будущем хотел бы вновь сыграть за «Нефтехимик» в КХЛ»

Фото: «Реальное время»

Сегодня защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев привез главный трофей Национальной хоккейной лиги в родной Нижнекамск, где начинал играть в хоккей. На пресс-конференции хоккеист рассказал о своих эмоциях после того, как вместе с «молниями» взял Кубок Стенли второй сезон подряд.

— Страшнее точно не было, но эмоции в целом были такие же, как и при первом кубке. Такая же эйфория, также прыгаешь, иногда бывали провалы в памяти — забываешь что делал 10 минут назад. Разница была в том, что когда был первый кубок — ты ему радуешься две недели, а когда выигрываешь два года подряд — чуть эмоции угасают. Первый — это конечно самый-самый. Прикольнее было играть при фанатах, когда был полный стадион всю финальную серию. Это было прикольнее, чем играть в пузыре, — приводит слова Михаила Сергачева корреспондент «Реального времени».

Защитник заявил, что в будущем хотел бы поиграть за родную команду «Нефтехимик», а также оценил КХЛ как организацию.

— Я не оценивал игру в КХЛ на тройку, я оценивал организацию. Почему так — оставлю это при себе. Может быть, дал бы 4 или 5. В будущем хотел бы поиграть в КХЛ. За «Нефтехимик», когда придет время. Сейчас о Кубке Гагарина я не думаю, ведь я играю в НХЛ за «Тампу» и думаю только о Кубке Стэнли», — цитирует Сергачева «Реальное время».

Также Сергачев поделился мнением о предстоящей Олимпиаде, которая должна пройти в феврале в Китае. Он понадеялся, что все хоккеисты Национальной хоккейной лиги поедут на зимние Игры и договоренность между НХЛ и МОК сохранится в силе.

— Надеюсь, что все-таки хоккеисты НХЛ поедут на Олимпиаду, потому что это бесценный опыт. Пока есть возможность нужно ехать и отдать там все силы, пытаться выигрывать. Ну и стране себя показать, я всего лишь один раз выступал на чемпионате мира, а Олимпиада — это немножко другой уровень. Очень хотел бы сыграть, — сказал Михаил Сергачев.

На просьбу дать совет юным хоккеистам, собравшимся на «Нефтехим Арене» Михаил отметил, что важно много работать, а также пошутил, что половина успеха — это хороший вратарь. Такой как Андрей Василевский.

— Мне пока, наверное, рановато давать советы. Будет мне 35 или 40 лет, закончу с хоккеем и буду давать советы. Сейчас я могу сказать только то, что если ты хочешь чего то добиться, то нужно всегда работать и это чистейшая правда. Только работа, хорошая команда и вратарь Андрей Василевский, и все будет нормально. Секрет успеха — Андрей Василевский (улыбается).

Михаил Сергачев выиграл Кубок Стенли второй раз подряд в составе клуба из Флориды «Тампа-Бэй». В прошлом сезоне из-за ограничений, связанных с пандемией хоккеист не смог привезти главный трофей НХЛ в Россию.

