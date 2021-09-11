Тимур Сулейманов назначен министром по делам молодежи Татарстана

Тимур Сулейманов назначен министром по делам молодежи Татарстана. Соответствующий указ подписал президент РТ Рустам Минниханов.

С 2018 года Сулейманов был первым замминистра по делам молодежи РТ. Он окончил экономический факультет КГУ. В 2012 году выпустился из аспирантуры К(П)ФУ института управления и территориального развития. Работал специалистом по работе с молодежью ГУ «Молодежный Центр «Сэлэт». С 2014 по 2018 был исполнительным директором ТРМОФ «Сэлэт».

Ранее министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов стал заместителем руководителя Федерального агентства по делам молодежи. Документ о назначении подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.



Алексей Нечаев