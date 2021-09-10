Ущерб по делу Finiko превысил миллиард рублей

Фото: Ирина Плотникова

В МВД России сообщили, что ущерб вкладчикам Finiko превысил миллиард рублей. Уголовное дело о деятельности финансовой пирамиды передано в центральный аппарат МВД РФ.

— Заместитель министра внутренних дел Российской Федерации — начальник Следственного департамента МВД России генерал-лейтенант юстиции Сергей Лебедев принял решение о передаче уголовного дела о мошенничестве в отношении основателей финансовой пирамиды Finiko в производство Следственного департамента МВД России. Это обусловлено транснациональным характером деятельности фигурантов и крупным ущербом, причиненным значительному количеству потерпевших. На днях следователи ГСУ МВД по Республике Татарстан во взаимодействии с оперативниками УЭБиПК республиканского Министерства внутренних дел установили и задержали еще двоих подозреваемых по данному уголовному делу. Это экс-вице-президент Finiko и соучастница противоправной деятельности, которая активно привлекала новых вкладчиков, используя возможности сетевого маркетинга, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Таким образом, задержаны четверо фигурантов, в том числе один из сооснователей криптопирамиды Кирилл Доронин. Всем избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным МВД, зарегистрировано уже 3300 заявлений от потерпевших, среди которых, помимо граждан Российской Федерации, жители Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, США и других стран. Сумма предварительного ущерба, заявленного потерпевшими, превышает миллиард рублей.

Следователем СЧ ГСУ МВД по Республике Татарстан было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ. На имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 110 миллионов рублей наложен арест. Также в МВД отметили, что компания Finiko не являлась юридическим лицом:

— Злоумышленниками были созданы сайты, посредством которых осуществлялась регистрация участников. Все расчеты внутри пирамиды производились во внутренней валюте. Приобреталась эта условная единица проекта за криптовалюту, вкладывалась в одну из предлагаемых программ, а затем снова обменивалась на криптовалюту или денежные средства. Но эта криминальная схема дала сбой. Вкладчики перестали получать деньги и начали обращаться с заявлениями в полицию, — добавила Ирина Волк.