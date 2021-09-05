Фестиваль мусульманского кино в Казани: цунами заявок, отбор через Zoom и интернациональное жюри

В конкурсную программу КМФМК-2021 вошли 14 картин татарстанских режиссеров

Фото: Олег Тихонов

В столице Татарстана начался XVII Казанский международный фестиваль мусульманского кино (КМФМК-2021), проходящий при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова и в партнерстве с группой стратегического видения «Россия — Исламский мир». Кинофорум продлится до 10 сентября и соберет, несмотря на пандемийные ограничения, звезд кино, которые на слуху у многих. Так, по красной ковровой дорожке фестиваля уже прошли известные российские актеры Александр Носик, Татьяна Абрамова и именитый актер из Азербайджана Видади Гасанов. На церемонии закрытия ожидаются заслуженная артистка России, советская и российская актриса Ольга Кабо и турецкий актер Али Бурак Джейлан, известный телезрителям по ролям в сериалах «Черная любовь», «Сердцебиение» и «Воскресший Эртугрул».

Кратко о главном

Церемонию открытия фестиваля приняла Казанская ратуша, а закрытие традиционно состоится в КРК «Пирамида» 10 сентября. Главными площадками фестиваля в этом году станут кинотеатры «Родина» и «Мир» — там пройдут творческие встречи, круглые столы, показы.



В этом году оргкомитет форума зарегистрировал 584 фильмов из 45 стран. В конкурсной программе участвуют 50 фильмов — по десять в пяти основных номинациях: игровой полный и короткий метр, документальный полный и короткий метр, «Национальный конкурс». На фестивале будут представлены фильмы из России, Франции, Испании, Китая, Турции, Ирана, Бельгии, Японии, Израиля, Боснии и Герцеговины, Пакистана, Малайзии, Туниса, Болгарии, Катара, Кувейта, Эстонии, Бангладеша и Алжира. Приехали и ленты из стран бывшего СССР — Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана.

Новшеством нынешнего кинофорума станет Региональный кинорынок. Он пройдет 7 сентября с 10:00 до 18:00 в концертном зале КазГИК. На него приглашены независимые кинематографисты, режиссеры, дистрибьютерские компании, которые интересуются региональными фильмами. Интересным событием обещает стать и Международный питчинг кинопроектов.

Главными площадками фестиваля в этом году станут кинотеатры «Родина» и «Мир». Фото: Максим Платонов

Судьбы решались в Zoom

«Женский батальон» отборочной комиссии рассказал в субботу на пресс-конференции о критериях отбора фильмов на Казанский кинофестиваль. По словам председателя комиссии, киноведа и кинокритика Гульнары Абикеевой из Казахстана, все достойные фильмы нашли свое место в программе кинофорума.

— Что стало с фильмами, не попавшими в основной конкурс? На такие вопросы всегда очень тяжело отвечать создателям. Сказать творцу, что у него плохая картина — невозможно. Да и вообще я считаю, что нет откровенно плохих картин. Есть просто более или менее профессиональные, более или менее коммерческие. Что мне очень нравится в программе нынешнего фестиваля — все достойное нашло свое место. Достаточно большой набор внеконкурсных программ позволил оставить много картин в программе фестиваля, — рассказывает она.

Как призналась Гульнара Абикеева весь май и июнь она практически не спала, потому что все время смотрела кино. Хотя одному человеку все равно невозможно отсмотреть такое количество заявок — только полнометражных игровых картин было 168! Так что приходилось полагаться на мнения и рекомендации коллег из отборочной комиссии. Кстати, работа проходила онлайн, и в Zoom-конференциях принимались коллегиальные решения, судьбоносные для многих кинематографистов.

По словам члена отборочной комиссии, историка, культуролога, директора Нового института культурологии, научного сотрудника ВГИКа Нины Кочеляевой, количество заявок, приходящих на Казанский кинофестиваль, можно сравнить с цунами. Есть заявки-самоходы от авторов картин. А некоторые фильмы приходится выискивать и перехватывать на различных кинорынках самим отборщикам. Причем в конкурсе прекрасно конкурируют именитые режиссеры с дебютантами — скидки не делают никому, картины отбираются исключительно по качеству. В этом году, как заверила отборщица, дефицита, вследствие которого пришлось бы брать полупрофессиональные фильмы, не наблюдалось.

По предложению Кочеляевой в этом году было решено отказаться от военной тематики в конкурсе документалок. Фото youtube.com

Нет военной тематике

Концептуально на этот раз изменили подход к формированию всех конкурсных программ. Так, принято решение, что в каждой номинации конкурса должна быть обязательно одна российская и одна татарстанская картина. По предложению Кочеляевой в этом году было решено отказаться от военной тематики в конкурсе документалок. Несмотря на то, что картины про Холокост и военные действия традиционно находят отклик в сердцах зрителей, в этом году предпринята попытка придать более позитивное настроение фестивалю, пояснила она.

— Современный мир находится под давлением внешних обстоятельств — пандемической ситуации, войны в Сирии. Мы решили сосредоточиться на том, как люди своей деятельностью в мирное время преобразовывают мир. Это очень важный посыл — отстраниться и отойти от военной тематики. Мы решили сместить фокус зрения и выйти в мирное преобразующее начало, — отметила она.

Еще одна член отборочной комиссии, доктор философии и искусствоведения, киновед, автор статей и публикаций о культуре и кино Центральной Азии и Турции, член жюри и отборочных комиссий различных международных кинофестивалей, генеральный директор агентства «Евразия Глобал Коннектинг» Светлана Слапке из Германии назвала кинофорум в Казани единственным, заинтересованным в разнообразном мусульманском кино, отражающим все аспекты мусульманской жизни под гуманистическим призывом. Она видит большой потенциал развития у Казанского кинофестиваля, который через 10 лет может получить высочайшую квалификацию международного немусульманского сообщества.

Председатель жюри из Азербайджана Эльчин Мусаоглу уже успел посмотреть ленты претендентов на победу в «Национальном конкурсе». Фото kazan-mfmk.com

Исәнмесез, татарские режиссеры!



Большое внимание организаторы кинофорума уделяют и продвижению местного продукта. В уже упомянутой специальной номинации номинация «Национальный конкурс» (фильмы татарстанских режиссеров/фильмы о Татарстане) представлено 10 татарстанских фильмов. Кстати, председатель жюри из Азербайджана Эльчин Мусаоглу уже успел посмотреть ленты претендентов на победу в «Национальном конкурсе» и остался очень впечатлен одной из работ. Он не раскрыл, какой именно, но сообщил, что этот фильм за полтора часа дал ему больше информации о Татарстане и татарах, чем курс истории.

— Все фильмы «Национального конкурса» объединяет национальная идентичность, в них много говорят на татарском. Мне нравится, когда люди говорят на языке, на котором мать пела им колыбельные песни, — заявил он.

Всего в конкурсную программу фестиваля вошли 14 картин татарстанских режиссеров. В основной номинации — «Игровой полнометражный фильм» представлена картина Ильдара Ягафарова «Исәнмесез?» («Живы ли вы?»). Сценарий написал сын народного писателя республики Аяза Гилязова драматург Мансур Гилязов. В номинацию «Игровые короткометражные фильмы» вошел фильм «Бойцовская рыбка» уроженца Алексеевского района РТ Сергея Батаева. В номинации «Документальные полнометражные фильмы» за победу будет бороться картина Алмаза Нургалиева «Җиде утрау арасында/Между семью островами». В номинации «Короткометражные документальные фильмы» представлена лента под говорящим названием «Берүзе» («Один») Булата Минкина. Эта короткометражка рассказывает о человеке, который 18 лет провел в одиночной тюремной камере. Большое количество лент татарстанских авторов будут показаны в рамках внеконкурсных секций фестиваля.

В основной номинации — «Игровой полнометражный фильм» представлена картина Ильдара Ягафарова «Исәнмесез?» («Живы ли вы?»). Фото: Максим Платонов

Члены отборочной комиссии КМФМК-2021 в один голос заявили о высоком уровне татарстанских картин, представленных на фестивале. Гульнара Абикеева позавидовала, что такой фильм, как «Исәнмесез?» Ягафарова появился в Татарстане, а не Казахстане.

— У нас нет такой картины, которая бы показала национальную идентичность в плане рода. А здесь жизнь клана показана, причем непростая, — отметила глава комиссии. А Нина Кочеляева призналась, что отборочная комиссия долго искала и ждала хорошую татарстанскую картину для основного конкурса, и дождалась именно в лице «Исәнмесез?» Ягафарова.

По мнению Гульнары Абикеевой, тема ислама в мировом кинематографе, к сожалению, носит в основном конфликтный характер. — Когда я начала работать на этом кинофестивале, меня волновало, как будет представлена тема ислама. И для меня большим удивлением стала картина «Прохлада глаз» — удивительный пример ненавязчивого присутствия ислама в нашем кино, — отметила она.

Местное, конкурентное

Члены отборочной комиссии воздали должное и другим татарстанским картинам — короткометражке «Бойцовская рыбка» Сергея Батаева, документальному фильму «Между семью островами», который гостья из Германии и вовсе назвала «картиной-потрясением». По мнению Светланы Слапке, татарстанцы могут гордиться своим национальным кино, а его качество может спокойно выдерживать конкуренцию с международным.

Гульнара Абикеева назвала еще одну тенденцию, которая не может радовать — это скептическое отношение к национальному кино. Причем, такое можно наблюдать не только в Татарстане, но и других регионах России, а также Казахстане и странах бывшего СНГ.

Гульнара Абикеева назвала еще одну тенденцию, которая не может радовать — это скептическое отношение к национальному кино. Фото newrik.ru

— Принято считать, что российское кино в целом хорошее, американское и европейское — еще лучше, а наше, местное не очень. Главная задача таких фестивалей — у своего зрителя переломить отношение к своему кино. Так что в этом плане для меня была удивлением национальная программа, — призналась она.

По мнению главы комиссии, при правильной работе организаторов фестиваля, он может явить миру местный кинематограф, а молодые местные кинематографисты — могут обрести крылья и инструменты для конкуренции.

А судьи кто?

Председателем жюри 17-го кинофорума, как уже упомянуто выше, стал азербайджанский кинорежиссер, сценарист, актер, продюсер, соучредитель Общества для содействия разработке документальных фильмов и авторских программ Эльчин Мусаоглу. Наибольшую известность он снискал благодаря своим фильмам «40-я дверь», прогремевшему на кинофестивалях в Америке, Азербайджане, Германии, Черногории и Казахстане и «Набат» — номинанту Венецианского кинофестиваля и «Оскара» в категории «Лучший иностранный фильм».

На стартовой пресс-конференции Эльчин Мусаоглу признался, что всего месяц назад завершил работу на своим новым художественным фильмом и приехал в Казань «сменить картинку» и посмотреть хорошее кино.

— Я верю в то, что когда мы смотрим фильмы, мы меняемся, становимся немного другими, — признался он. По словам председателя жюри, ему важна честность, определение истины при этом без ущемления прав творческих людей.

Россию в жюри представляет кинокритик, сценарист, исполнительный директор группы компаний GN Interpartners Валерия Байкеева. Фото kazan-mfmk.com

Россию в жюри представляет кинокритик, сценарист, исполнительный директор группы компаний GN Interpartners Валерия Байкеева. Она оценивает фильмы с точки зрения милосердия:

— Оценки я привыкла ставить простым образом: если бьет в сердце — ставлю, если не бьет — не ставлю, — заявила она на пресс-конференции.

А сирийский кинорежиссер, технический директор Международного фестиваля средиземноморского кино в Тунисе Алмохаммад Кальсом уже приезжал на кинофорум в Казань в качестве участника. На этот раз он будет оценивать конкурсантов в качестве члена жюри. Он отметил особенную атмосферу на кинофестивале в Казани.

— Когда мы собираемся, знакомимся с разными культурами, разными людьми, разными языками, но говорим на общем языке — языке кино, это очень вдохновляет, — признался сирийский гость.

Поэт, писатель, журналист, сценарист Ашраф Дали из Египета ранее участвовал в кинофестивалях только в качестве представителя пишущей братии. Примечательно, что татарская культура для него точно не чужая — за свой счет он перевел и опубликовал два произведения Габдуллы Тукая.

Поэт, писатель, журналист, сценарист Ашраф Дали из Египета ранее участвовал в кинофестивалях только в качестве представителя пишущей братии. Фото kazan-mfmk.com

— Казанский фестиваль для меня как сын и как отец. Я за ним следил с первого года и смотрел, как он вырос, — заявил он.

Оценивать фильмы Ашраф Дали намерен исходя из всех этапов производственного процесса — начиная от сценария и режиссерской работы, заканчивая работой актеров и операторской группы.

Некоторые члены жюри Казанского кинофестиваля будут работать онлайн. Среди них директор кинофестиваля в Касабланке, кинокритик Жером Аммади (Марокко), директор Фестиваля арабского кино в Гетеборге, член Ассоциации шведских писателей, режиссер Фаджр Якуб (Швеция) и другие.