Роспотребнадзор Татарстана готовит коллективный иск в защиту пострадавших в кафе Eclair

Управление Роспотребнадзора по Татарстану готовит коллективный иск в защиту прав потребителей, которые пострадали при отравлении 1— 3 сентября в кафе Eclair, расположенном на улице Кремлевской, 19 в Казани.



Посетителям следует обратиться в управление с заявлением и приложить копии материалов (сюда входят чеки, квитанции, назначение или заключение врача), сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора республики.

За консультацией по подготовке иска можно обратиться в Управление Роспотребнадзора по РТ (ул. Большая Красная, д. 30, каб. №14. Тел. 8 (917) 722-48-94, 238-15-63).

Фото: yandex.ru

В кафе Eclair заявили, что сейчас ведется расследование причин заражения гостей сальмонеллезом, проверяется поставщик-производитель яиц, поскольку все необходимые документы и сертификаты на данную продукцию есть.

Как выяснило вчера «Реальное время», за последние три дня в Роспотребнадзор по Татарстану поступило 20 экстренных обращений о случаях кишечной инфекции после посещения кафе Eclair. Сальмонеллу нашли у повара и официанта. Их уже отстранили от работы. Деятельность заведения приостановили до решения суда.

Маргарита Головатенко