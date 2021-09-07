Детский омбудсмен Татарстана выступила за смертную казнь для педофилов

Фото: Максим Платонов (архив)

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец считает, что необходимо ввести смертную казнь в качестве наказания для «террористов и педофилов, которые издеваются над детьми и убивают их». Так она отреагировала на инцидент в Киселевске, где обнаружили тела двух десятилетних девочек с признаками насильственной смерти.

«Пожизненное заключение — это минимум возможного наказания, которое они должны нести. Минимум. В идеале, конечно, смертная казнь», — заявила Волынец. По ее мнению, тюремное заключение для педофилов слишком мягкое наказание.

«Особый строгий режим без возможности пересмотра приговора», — предложила наказание Волынец. Она уверена, что необходимо ужесточать наказания для педофилов, общественность этого давно ждет, пишет RT.

Фото: Максим Платонов (архив)

В мае после трагедии в казанской гимназии №175 Волынец высказалась о термине «стрелок», применяемом по отношению к устроившему стрельбу Ильназу Галявиеву. По ее словам, «это достаточно нейтральный эпитет» и «нужно говорить, что это преступник, убийца и террорист». Она же добавила, что Галявиев должен понести максимально суровое наказание за содеянное.



Татьяна Демина