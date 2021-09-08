Руководство Eclair прокомментировало ситуацию с заражением посетителей сальмонеллезом

Сейчас в кафе Eclair ведется расследование причин заражения гостей сальмонеллезом, проверяется поставщик-производитель яиц, поскольку все необходимые документы и сертификаты на данную продукцию есть. Об этом говорится в заявлении кафе, опубликованном в Instagram.

Отмечается, что у повара была действующая медицинская книжка со всеми анализами. Руководство оказывает максимальное содействие для выяснения всех причин.

Как выяснило вчера «Реальное время», за последние три дня в Роспотребнадзор по Татарстану поступило 20 экстренных обращений о случаях кишечной инфекции после посещения кафе Eclair. Сальмонеллу нашли у повара и официанта. Их уже отстранили от работы. Деятельность заведения приостановили до решения суда.

Татьяна Леухина