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Руководство Eclair прокомментировало ситуацию с заражением посетителей сальмонеллезом

12:17, 08.09.2021
Руководство Eclair прокомментировало ситуацию с заражением посетителей сальмонеллезом
Фото: yandex.ru

Сейчас в кафе Eclair ведется расследование причин заражения гостей сальмонеллезом, проверяется поставщик-производитель яиц, поскольку все необходимые документы и сертификаты на данную продукцию есть. Об этом говорится в заявлении кафе, опубликованном в Instagram.

Отмечается, что у повара была действующая медицинская книжка со всеми анализами. Руководство оказывает максимальное содействие для выяснения всех причин.

Как выяснило вчера «Реальное время», за последние три дня в Роспотребнадзор по Татарстану поступило 20 экстренных обращений о случаях кишечной инфекции после посещения кафе Eclair. Сальмонеллу нашли у повара и официанта. Их уже отстранили от работы. Деятельность заведения приостановили до решения суда.

Татьяна Леухина
ПроисшествияОбществоВласть Татарстан

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