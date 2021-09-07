МВД РТ задержало по делу Finiko «вице-президента» криптопирамиды Шакирова

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Накануне список фигурантов по делу Finiko пополнил казанский бизнесмен Ильгиз Шакиров. Его задержали в качестве подозреваемого в причастности к мошенническому хищению средств, сообщают источники «Реального времени».



В проекте «автоматической генерации прибыли» Шакиров успел получить статус «вице-президента» путем привлечения 100 тысяч человек. На данный момент доступ к аккаунту этого «финикийца» закрыт, однако желающим все еще предлагают оформить предзаказ на его книгу «Доступ в клуб миллионеров Ильгиза Шакирова».

Ожидается, что в течение 48 часов следователи полиции направят в суд ходатайство на арест Шакирова.

Напомним, пока под стражей находится лишь лидер Finiko Кирилл Доронин, трое его соратников заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Четверку обвиняют в хищении не менее 250 млн рублей в сговоре с «неустановленными лицами», впрочем, ущерб по уголовному делу продолжает расти.