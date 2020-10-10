События недели: конфликт в Карабахе, загрязнение на Камчатке и рокировки в кабмине Татарстана

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

На уходящей неделе в Нагорном Карабахе продолжились боевые действия. В Киргизии случилась, возможно, самая быстрая революция, правда, теперь появились сомнения в ее успешности. На Камчатке власти признали факт загрязнения океана, Следком начал расследование. В Татарстане назначены новые министры строительства и транспорта. Заведено новое уголовное дело на экс-министра экологии РТ. Внезапно сдвинулось с мертвой точки дело о покушении на директора УНИКСа, а ДТП с трамваем в Казани попало во все федеральные новости.

Война в Карабахе



Уже две недели как в Нагорном Карабахе снова слышны выстрелы и взрывы.

Военный конфликт Армении и Азербайджана в этом регионе вызывает беспокойство крупнейших мировых держав. Российский ученый-востоковед Алексей Малашенко рассказал «Реальному времени» о возможностях Москвы вернуть процесс в мирное русло, о том, как в этом вопросе может помочь Татарстан и о роли турецкого лидера Реджепа Эрдогана в этом противостоянии.

«Я понимаю Эрдогана психологически как политика — он хороший тактик, как Путин, но он, как и тот же Путин, плохой стратег», — сказал эксперт.



Сегодня с 12.00 в Нагорном Карабахе впервые за эти недели объявлен режим прекращения огня. Пока речь идет не о перемирии. Стороны получили возможность обменяться пленными, забрать раненых и убитых и перегруппировать силы.

Фото: news.sb.by

Океан на Камчатке

Эксперты Роспотребнадзора уже нашли загрязнение океана на Камчатке.

По ряду веществ выявлены превышения допустимых концентраций, притом что пока исследованы только поверхностные слои воды. В образцах замечено превышение фосфат-иона более чем в 10 раз.



Еще до результатов анализов Следком начал проверку, чтобы найти возможные источники загрязнения. Пока следствие считает, что на территории акватории Авачинского залива произошло загрязнение океана нефтесодержащими компонентами.



Назначение министров строительства и транспорта в Татарстане

На этой неделе президент Татарстана подписал указы о назначении руководителей Минстроя и Миндортранса республики.

Неожиданным стал переход министра строительства РТ Фарита Ханифова (на фото ниже) в дорожную сферу. На его место пришел 43-летний Марат Айзатуллин, экс-глава ГИСУ РТ.

Фото: Ринат Назметдинов

«Реальное время» вспомнило о ключевых вехах карьеры нового министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана. Из последних достижений Айзатуллина — второй корпус инфекционной больницы, возведенный за 100 дней.



Нобелевская неделя

На этой неделе Нобелевский комитет назвал лауреатов премии.

Многие отметили, что в этом году «нобелевка» отрабатывает повестку гендерного равенства. Однако как было не отметить Эмманюэль Шарпантье и Дженнифер Даудна, которые открыли метод редактирования генома CRISPR/Cas9 и тем самым заслужили Нобелевскую премию по химии?



В области физики премии удостоились Роджер Пенроуз, Андре Гец и Райнхард Генцель. Эти ученые занимались вопросами черных дыр.

Лауреатом Нобелевской премии мира 2020 года стала Всемирная продовольственная программа.

Фото: delfi.lv

В медицине отмечены Харви Олтер и Майкл Хьютон, открывшие вирус гепатита C. «Нобелевку» по литературе получила американская поэтесса Луиза Глюк.



Забота о татарском языке

На неделе состоялось заседание Комиссии при президенте Татарстана по вопросам сохранения и развития татарского языка.

Запомнилось оно в первую очередь словами председателя комиссии Марата Ахметова о недостаточной заботе некоторых министерств и ведомств о родном языке.

Однако на заседании обсуждались и вопросы развития и поддержки «туган тел». Появятся новые творческие конкурсы, детский кинофестиваль и многое другое. Предполагается отбирать лучшие практики обучения на родном языке в школах и детсадах.



Марат Башаров о татарском языке

Актер Марат Башаров в интервью «Реальному времени» также касался темы татарского языка. Он заявил, что считает татарский родным языком наравне с русским.

Фото: Илья Репин

Артист признался, что его четырехлетний сын в изучении «туган тел» пока не продвинулся далеко: умеет считать до десяти. Зато дочь Амели «знает не только татарский язык, но и Коръән теле».



Ринтик признался в организации покушения на директора УНИКСа

Отбывающий пожизненный срок в «Черном дельфине» бригадир киллеров «Хади Такташ» Ринат Фархутдинов, известный как Ринтик, признался в организации покушения на директора КСК КГУ «УНИКС» Александра Щербакова, совершенного в 1999 году.

В тот день Щербаков получил пять пулевых ранений, но врачи его спасли.

Теперь Фархутдинова должны этапировать в Казань для рассмотрения дела в Вахитовском райсуде. Однако новый срок ему не грозит — к пожизненному не прибавишь.



Новые парки в Татарстане

В Татарстане в 2021 году планируется благоустроить 46 парков. В целом работы оцениваются приблизительно в 1,3 млрд рублей.

Фото: Максим Платонов

В команде помощника президента РТ Наталии Фишман-Бекмамбетовой «Реальному времени» объяснили, как отбираются общественные пространства, в которых будет обновление.



Необычный матч «Ак Барса» и «Салавата Юлаева»

Последняя встреча казанского «Ак Барса» и уфимского «Салавата Юлаева» прошла необычно.

Пандемия коронавируса уже отправила отдыхать часть игроков башкирского клуба. Теперь же из-за симптомов ОРВИ оказались не у дел и ведущие игроки казанцев.

Несмотря на нехватку опытных кадров, «барсы» обыграли своих принципиальных соперников со счетом 4:1.



Фото: vk.com/hcakbars

Новое дело экс-министра экологии РТ

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего главы Буинского района и экс-министра экологии РТ Агляма Садретдинова.

На этот раз ему инкриминируется взяточничество.

В этом году было также возобновлено расследование дела об убийстве предпринимателя в Буинске. В СКР считают, что бывший глава района подбивал на это преступление организатора.

Источники «Реального времени» сообщают, что силовики проверяют и деятельность подозреваемого на посту главы Минэкологии Татарстана



Опасный трамвай в Казани

В среду в Казани на улице Технической произошло нестандартное ДТП. Трамвай умудрился врезаться в два грузовика и «Газель», а также снести несколько столбов.

Очевидцы рассказали, что трамвай не смог затормозить, сошел с рельсов и на высокой скорости врезался в разные объекты.



Фактурное видео быстро распространилось не только по местным группам, но и по федеральным изданиям и телеграм-каналам.

