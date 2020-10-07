СК РФ возбудил уголовное дело по факту загрязнения на Камчатке

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту загрязнения на Камчатке по двум статьям УК РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.



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Следком проводит проверку возможных источников загрязнения акватории Камчатки, в том числе полигонов.

Ранее «Реальное время» сообщало, что генпрокуратура России обнаружила в пробах воды, взятых после мора животных в океане на Камчатке, следы только горюче-смазочных материалов.