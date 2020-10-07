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СК РФ возбудил уголовное дело по факту загрязнения на Камчатке

12:59, 07.10.2020
СК РФ возбудил уголовное дело по факту загрязнения на Камчатке
Фото: realnoevremya.ru

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту загрязнения на Камчатке по двум статьям УК РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

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Следком проводит проверку возможных источников загрязнения акватории Камчатки, в том числе полигонов.

Ранее «Реальное время» сообщало, что генпрокуратура России обнаружила в пробах воды, взятых после мора животных в океане на Камчатке, следы только горюче-смазочных материалов.

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