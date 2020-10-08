Марат Башаров: «Моя дочь знает татарский и язык Корана, а сын умеет считать по-татарски до десяти»

Известный актер рассказал о детях, изучающих татарский язык и ислам, и поделился секретами мастерства

Фото: Илья Репин

«У меня два родных языка — татарский и русский», — признался корреспонденту «Реального времени» актер Марат Башаров, приехавший сегодня в Казань. Свой субэтнос указал как «мишарин». Отвечая на вопросы нашего журналиста в рамках спецпроекта интернет-газеты, посвященного предстоящей Переписи населения, артист рассказал, как его дети изучают «туган тел» и осваивают азы мусульманской религии. Кроме того, он сделал комплимент в адрес главного города Татарстана, назвав его своей «столицей души». А будущим актерам посоветовал искать лазейки и проникать в театры на хорошие спектакли.

«Свой язык нельзя забывать»

В рамках казанской программы «Метаморфозы. Фестиваль одного дня» Академии Н.С. Михалкова в Доме актера им. М. Салимжанова звезда театра и кино Марат Башаров, заслуженный артист Республики Татарстан и лауреат Госпремии РФ, проводил мастер-класс.

Народ постепенно собирался. В ожидании молодые парни обсуждали скандальную репутацию актера, но большинство, пожалуй, составляли восторженные девушки-студентки из театрального училища. Их всех загоняли прямиком в зрительный зал.

— Не спрашиваем про «Битву экстрасенсов» и про всякие скандалы. Больше по теме мероприятия, — предупредила нашего корреспондента Софья Архипова, пресс-секретарь Академии Н.С. Михалкова. А за несколько дней до фестиваля она попросила заранее прислать вопросы для пресс-подхода к артисту.

Большинство зрителей, пожалуй, составляли восторженные девушки-студентки из театрального училища

Затем вышел Мастер (именно так, с прописной буквы, Архипова называет актера в своих письмах) и ответил на несколько вопросов «Реального времени».

«Реальное время»: Марат Алимжанович, вы позиционируете себя как татарин-мишарин, как мусульманин. Во время предстоящей переписи населения кем себя укажете и какой язык назовете в качестве родного — татарский?

— У меня два родных языка — татарский и другой — русский. Я пока не видел, какие графы должны присутствовать. Но если будет графа «национальность», то укажу в первую очередь «татарин». А если будут спрашивать род, вид, подвид, то укажу «мишәрләр».

«Реальное время»: А ваши дети осознают себя как татары и знают ли они татарский язык?

— Старшая дочь (Амели, — прим. ред.) знает. Причем она знает не только татарский язык, но и Коръән теле (язык Корана, — прим. ред.), читает на нем, потому что моя мама научила ее давным-давно. И намаз она вместе с нанюсей (моей мамой) вместе читала. А Марсель (сын, — прим. ред.) еще маленький, ему четыре годика. Так-то он умеет считать до десяти по-русски и на татарском языке. Что могу, мы пока вкладываем. Вот так потихонечку татарский язык осваиваем. А как же? Свой язык нельзя забывать.

У меня два родных языка — татарский и другой — русский. Я пока не видел, какие графы должны присутствовать. Но если будет графа «национальность», то укажу в первую очередь «татарин»

«Реальное время»: Два года назад во время поездки в Сирию с муфтием Ильдаром Аляутдиновым вы взяли опекунство над двумя сирийскими детьми. Следите ли за их судьбой?

— Конечно. Они сейчас в Сирии, в Дейр-эз-Зоре. Когда я два года назад с ними познакомился, мы взяли опекунство над этими детьми, они были вот такими (показывает ладонью на уровне пояса, — прим. ред.). Сейчас уже Асма выше меня ростом, а Ахмадик мне уже вот так (показывает на уровень плеч, — прим. ред.). А были они вообще маленькими детьми. Дети растут.

«Реальное время»: Они в Россию приезжают?

— В Россию нет. Я сам езжу туда к ним в Сирию.

«Казань всегда для меня была столицей моей души»

— Марат Алимжанович, чего ждете от этого фестиваля? Какие эмоции ощущаете?

— Казань всегда для меня была столицей моей души. Жду, когда уже закончится эта бесконечная пандемия, жду, когда мы все снимем маски, чтобы иметь возможность общаться больше со зрителем, больше между собой, когда откроются театры, школы, когда мы снова будем иметь возможность нормально, по-человечески общаться. Но что делать? Как говорят, нишләргә?

Казань всегда для меня была столицей моей души. Жду, когда уже закончится эта бесконечная пандемия, жду, когда мы все снимем маски, чтобы иметь возможность общаться больше со зрителем, больше между собой...

— Вас ждут будущие актеры на мастер-классе. Что бы вы хотели им сказать и какие навыки хотели бы передать?

— Хотелось бы поделиться тем, что ты умеешь, чему тебя научили мои мастера-педагоги. Наоборот, мне бы хотелось попросить у ребят, чтобы слушали, чтобы ценили нашу профессию, чтобы уважали коллег, чтоб оставалась способность услышать — это самое главное. К сожалению, в последнее время такие быстрые ритмы, все так быстро происходит, и мы так уже привыкли, что нет времени остановиться. Поэтому все на ходу: едим, читаем в телефоне, разговариваем. Все в такой суете. Хочется попросить: «Давайте остановимся, чуть-чуть подумаем, посмотрим друг другу в глаза, послушаем друг друга, обведем друг другу взглядом, какое у тебя состояние. Может, ты себя плохо чувствуешь. Куда спешить? Все там будем скоро, иншаллах (если пожелает Аллах, — прим. ред.). На все воля Божья. Поэтому хочется сказать: давайте чуть-чуть приостановимся, увидим друг друга, услышим.

«Вон из профессии!»

После общения с журналистами начался мастер-класс. Полный зал студенток восхищенно смотрел на актера.

— Ассаляму алейкум! — Башаров по-мусульмански поприветствовал собравшихся. Отказался от микрофона, пожелав говорить громко со сцены. Также он сообщил, что не знает, как проводить мастер-классы.

Для начала он поблагодарил тех, кто «борется с этой проклятой пандемией» — врачей. А потом посоветовал «пролезть» на спектакль «Метаморфозы-V. Мадрид», который проходит сегодня в Татарском академическом государственном театре им. М. Джалиля. Однако отметил, что его на представлении не будет. Сам артист признался, что в студенческие годы сам находил лазейки, чтобы бесплатно проникнуть в театры на хорошие спектакли.

Куда спешить? Все там будем скоро, иншаллах. На все воля Божья. Поэтому хочется сказать: давайте чуть-чуть приостановимся, увидим друг друга, услышим

— Я до сих пор чувствую себя студентом, — продолжил актер. — И каждый раз, как выхожу на сцену, перед каждым дублем я все равно волнуюсь. Это хорошо: если ты волнуешься, значит, еще жив, ты еще можешь что-то сделать для этой профессии. Когда окунулся в эту профессию, я ощущаю, будто каждый раз сдаю экзамен. Каждый выход на сцену — это экзамен. Я призываю: каждый выход на сцену, каждый дубль в кино должен быть всегда разным. Если актеру или режиссеру становится скучно от своей работы, вон из профессии: тебе противопоказано заниматься ею, ты враг сцены, враг съемочной площадки.

Он уже 18 лет участвует в спектакле «Ladies' Night. Только для женщин», по словам Башарова, актер от него «кайфует» и у своих коллег видит «блеск в глазах». Самыми любимыми и желанными зрителями для него остаются дети и женщины.