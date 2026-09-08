Таиланд возвращает 30-дневный безвизовый режим для россиян

Он гарантируется двусторонним соглашением между странами

Таиланд вводит 30-дневный безвизовый въезд для граждан России вместо ранее действовавших 60 дней. Об этом заявил посол России в Таиланде Евгений Томихин, передает РИА «Новости».

Посол напомнил, что несколько лет назад таиландские власти в одностороннем порядке увеличили срок безвизового пребывания до 90 дней, затем сократили до 60, а теперь приняли решение вернуться к 30 дням. По его словам, это касается граждан стран, с которыми у Таиланда есть двусторонние соглашения, включая Россию, а также ряда других государств, для которых ранее безвизовый режим не действовал.

Для граждан других стран сроки безвизового пребывания варьируются от 15 до 30 дней.



Ранее сообщалось, что количество выданных россиянам виз в 2025-м увеличилось на 20%.

Алсу Сабирзанова