В России замедлился рост цен на молоко

Динамика связана со снижением закупочных цен

Фото: Мария Зверева

В первом полугодии 2026 года розничные цены на питьевое молоко выросли на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сливочное масло подешевело на 6%. Об этом сообщила директор молочного союза России Людмила Маницкая на Международном молочном бизнес-форуме ЕАЭС, передает ТАСС.

По словам эксперта, динамика связана со снижением закупочных цен на сырое молоко. В июне 2026 года средняя цена реализации составила 36,6 тыс. рублей за тонну, что на 13% ниже уровня 2025 года. При этом себестоимость производства не уменьшается из-за роста затрат на топливо, корма и кредиты.

Маницкая отметила, что с 2021 по 2025 год цена на питьевое молоко выросла с 61 до 96 рублей за литр (+57%), сливочное масло подорожало на 81%. Однако текущий год, по ее оценке, демонстрирует стабилизацию и даже снижение цен на отдельные продукты.

Ранее сообщалось, что в Татарстане подешевели говядина, куры и гречка. При этом выросли цены на сахар, пшено, сметану, молоко и творог.

Алсу Сабирзанова