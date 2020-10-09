В пробах воды на Камчатке выявлено превышение концентрации вредных веществ

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На Камчатке выявлено превышение предельно допустимых норм некоторых веществ в десятки раз. Образцы были отобраны Дальневосточным межрегиональным управлением Росприроднадзора в Халактырском пляже и в Авачинском заливе.

«В проанализированных образцах замечено превышение фосфат-иона в 10,8 раза, железа общего — в 6,7 раза, фенола общего — в 2,9 раза», — говорится в сообщении Минприроды России.

В ведомстве отметили, что для химического анализа донных отложений таких загрязняющих веществ, как нефтепродукты, тяжелые металлы, в том числе ртуть, нитраты, фосфаты, хлориды, сульфаты и другие необходимо проведение обязательной предварительной процедуры пробоподготовки.

«После этого возможно выявление опасных загрязняющих веществ, таких как цианиды, бензапирен и другие полиарены, фенолы определяются во влажной пробе, но с обязательным установлением влажности исследуемой пробы для последующего расчета концентрации загрязняющего вещества», — гласит сообщение.

Ранее Генпрокуратура заявила, что на Камчатке обнаружены только следы ГСМ.

