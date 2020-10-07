Апокалиптичное ДТП с трамваем в Казани чудом обошлось без жертв

Фото: Дарья Пинегина

Возможные проблемы с тормозами

Серьезное ДТП произошло сегодня в Казани на улице Технической — трехсекционный трамвай сошел с рельсов, снес несколько столбов и заодно «ГАЗель» с двумя грузовиками. Инцидент не принес жертв, но парализовал движение в обе стороны. Корреспондент «Реального времени» побывал на месте ЧП.

Очевидец, который сообщил о ДТП одним из первых, рассказал, что был в автосервисе неподалеку и сначала увидел пробку. К тому моменту трамвай уже снес грузовики и столбы.

Со слов других очевидцев, на повороте у трамвая что-то случилось с тормозами, он стал неконтролируемым. Версию подтвердил кондуктор — тяжелая машина не смогла затормозить, несмотря на усилия водителя. В итоге трамвай протащило примерно на несколько сотен метров, и остановился он только после железнодорожного моста, когда уже успел снести грузовики и столбы.

Куда сильнее пострадала «ГАЗель»: от удара трамвая она врезалась в остановку общественного транспорта, на которой, к счастью, не было людей

В салоне транспортного средства на момент инцидента было всего несколько пассажиров. Сначала сообщалось, что никто не пострадал. Как удалось выяснить на месте, пострадавшие все же были, это водитель и очевидец, сообщил кондуктор трамвая. Первого, по его словам, увезли на «скорой», но характер травм он не смог назвать, второго доставили в РКБ с подскочившим давлением. В Минздраве РТ «Реальному времени» рассказали, что не владеют информацией о пострадавших, но она уточняется.

Поваленные столбы и разбросанные продукты

Куда сильнее пострадала «ГАЗель»: от удара трамвая она врезалась в остановку общественного транспорта, на которой, к счастью, не было людей. Ей снесло кузов, из которого на дорогу высыпались продукты.

Рухнула опора для светофора, из-за чего остальные светофоры в округе вовсе перестали работать

Движение в районе ЧП не перекрывали, это вызвало километровые пробки во все стороны

Досталось и столбам, которые повалились на землю. Рухнула опора для светофора, из-за чего остальные светофоры в округе вовсе перестали работать. Движение в районе ЧП не перекрывали, это вызвало километровые пробки во все стороны.

Точную причину аварии предстоит установить. Очевидцы утверждают, что в месте ДТП пролегают старые рельсы.

Трамвай не с первой попытки удалось поставить на рельсы с помощью подъемного крана. У него наблюдались сильные повреждения передней части и всего корпуса. На месте происшествия продолжают работают аварийные службы, которые восстанавливают линии электропередачи и устраняют последствия ДТП.

У него наблюдались сильные повреждения передней части и всего корпуса

— Сегодня в Казани в 16:20 напротив дома 125 по ул. Технической водитель трамвая, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, в результате чего один из вагонов сошел с рельсов, совершил наезд на три столба и задел три грузовых автомобиля. В результате ДТП госпитализированы два человека: вагоновожатый 1968 года рождения и пассажир трамвая 1989 года рождения. Оба пострадавших получили сотрясение головного мозга и ушибы различных частей тела, — сообщили «Реальному времени» в МВД РТ.

В МВД добавили, что в настоящий момент по факту ДТП возбуждено административное расследование. Для выяснения всех обстоятельств происшествия и причин материалы переданы в отдел дознания.

Позже Следком по РТ объявил, что проводит доследственную проверку: «Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

1 / 23 Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина