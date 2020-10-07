Апокалиптичное ДТП с трамваем в Казани чудом обошлось без жертв
Возможные проблемы с тормозами
Серьезное ДТП произошло сегодня в Казани на улице Технической — трехсекционный трамвай сошел с рельсов, снес несколько столбов и заодно «ГАЗель» с двумя грузовиками. Инцидент не принес жертв, но парализовал движение в обе стороны. Корреспондент «Реального времени» побывал на месте ЧП.
Очевидец, который сообщил о ДТП одним из первых, рассказал, что был в автосервисе неподалеку и сначала увидел пробку. К тому моменту трамвай уже снес грузовики и столбы.
Со слов других очевидцев, на повороте у трамвая что-то случилось с тормозами, он стал неконтролируемым. Версию подтвердил кондуктор — тяжелая машина не смогла затормозить, несмотря на усилия водителя. В итоге трамвай протащило примерно на несколько сотен метров, и остановился он только после железнодорожного моста, когда уже успел снести грузовики и столбы.
В салоне транспортного средства на момент инцидента было всего несколько пассажиров. Сначала сообщалось, что никто не пострадал. Как удалось выяснить на месте, пострадавшие все же были, это водитель и очевидец, сообщил кондуктор трамвая. Первого, по его словам, увезли на «скорой», но характер травм он не смог назвать, второго доставили в РКБ с подскочившим давлением. В Минздраве РТ «Реальному времени» рассказали, что не владеют информацией о пострадавших, но она уточняется.
Поваленные столбы и разбросанные продукты
Куда сильнее пострадала «ГАЗель»: от удара трамвая она врезалась в остановку общественного транспорта, на которой, к счастью, не было людей. Ей снесло кузов, из которого на дорогу высыпались продукты.
Досталось и столбам, которые повалились на землю. Рухнула опора для светофора, из-за чего остальные светофоры в округе вовсе перестали работать. Движение в районе ЧП не перекрывали, это вызвало километровые пробки во все стороны.
Точную причину аварии предстоит установить. Очевидцы утверждают, что в месте ДТП пролегают старые рельсы.
Трамвай не с первой попытки удалось поставить на рельсы с помощью подъемного крана. У него наблюдались сильные повреждения передней части и всего корпуса. На месте происшествия продолжают работают аварийные службы, которые восстанавливают линии электропередачи и устраняют последствия ДТП.
— Сегодня в Казани в 16:20 напротив дома 125 по ул. Технической водитель трамвая, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, в результате чего один из вагонов сошел с рельсов, совершил наезд на три столба и задел три грузовых автомобиля. В результате ДТП госпитализированы два человека: вагоновожатый 1968 года рождения и пассажир трамвая 1989 года рождения. Оба пострадавших получили сотрясение головного мозга и ушибы различных частей тела, — сообщили «Реальному времени» в МВД РТ.
В МВД добавили, что в настоящий момент по факту ДТП возбуждено административное расследование. Для выяснения всех обстоятельств происшествия и причин материалы переданы в отдел дознания.
Позже Следком по РТ объявил, что проводит доследственную проверку: «Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».
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