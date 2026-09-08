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Мишустин: российским брендам необходимо повышать узнаваемость

16:06, 08.09.2026

Председатель правительства подчеркнул, что российские разработки и инновации должны быть востребованы как внутри страны, так и за рубежом

Мишустин: российским брендам необходимо повышать узнаваемость
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Председатель правительства Михаил Мишустин заявил о необходимости повышения узнаваемости отечественных брендов. Выступая на стратегической сессии, он подчеркнул, что российские разработки и инновации должны быть востребованы как внутри страны, так и за рубежом, передает ТАСС.

Премьер отметил, что узнаваемость брендов должна подкрепляться подтвержденным качеством и надежностью продукции. Кроме того, Мишустин предложил участникам сессии детально проанализировать текущие вызовы в технологической сфере и выработать решения по корректировке существующих мер поддержки и механизмов развития.

Ранее сообщалось, что рынок бытовой техники в России сократился, но число покупок среди граждан выросло. Позиции европейских и американских производителей заняли бренды трех стран.

Алсу Сабирзанова

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