Новак поручил усилить контроль за ценами на топливо

Основное внимание уделили стабильности поставок и сдерживанию цен

Заместитель председателя правительства Александр Новак обсудил ситуацию на рынке нефтепродуктов с представителями Совета Федерации, Минэнерго, ФАС, Минтранса, Минвостокразвития, отраслевых компаний и главами регионов. Основное внимание уделили стабильности поставок и сдерживанию цен, передает пресс-служба правительства России.

Минэнерго доложило о текущих запасах и загрузке НПЗ. Ряд компаний перенесли плановые ремонты, чтобы увеличить объемы топлива для внутреннего рынка. Отдельно рассмотрен ход северного завоза — поставки в Якутию и Магаданскую область идут по графикам.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

ФАС сообщила о мерах реагирования: за необоснованное завышение цен возбуждено 51 дело и выдано 81 предупреждение. Главы регионов отчитались о ситуации в Хакасии, Мордовии и Свердловской области.

По итогам совещания Новак поручил усилить прогнозирование спроса и импорта, проработать соглашения между Минэнерго, ФАС, малыми НПЗ и независимыми АЗС по ценообразованию, ужесточить контроль за маркировкой топлива классов К2, К3 и К4, а также продолжить развитие системы мониторинга топливного рынка.

Ранее сообщалось, что основные нарушения на топливном рынке выявлены у независимых участников. Всего с начала года ФАС направила 78 предупреждений и возбудила 50 дел в отношении участников рынка нефтепродуктов в России.

Алсу Сабирзанова