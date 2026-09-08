В Татарстане в строительстве внедрят ИИ-агента для проверки смет

Всего в регионе в разных отраслях намерены запустить 41 ИИ-агента

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В Татарстане планируют внедрить ИИ-агента для автоматизации проверки сметной документации и контроля в капитальном строительстве. Об этом сообщил замминистра цифрового развития РТ Булат Габдрахманов на круглом столе, передает РБК.

Всего в регионе в разных отраслях намерены запустить 41 ИИ-агента. ИИ будет проверять сметы и накладные, сопоставлять нормы расходов стройматериалов и формировать отчеты по объектам, уточнили в пресс-службе Минцифры РТ.

Ранее сообщалось, что в Татарстане увеличился спрос на сотрудников с ИИ-навыками. Количество вакансий в республике достигло 2 тысяч.

Алсу Сабирзанова