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В Татарстане в строительстве внедрят ИИ-агента для проверки смет

20:38, 08.09.2026

Всего в регионе в разных отраслях намерены запустить 41 ИИ-агента

В Татарстане в строительстве внедрят ИИ-агента для проверки смет
Фото: Реальное время

В Татарстане планируют внедрить ИИ-агента для автоматизации проверки сметной документации и контроля в капитальном строительстве. Об этом сообщил замминистра цифрового развития РТ Булат Габдрахманов на круглом столе, передает РБК.

Всего в регионе в разных отраслях намерены запустить 41 ИИ-агента. ИИ будет проверять сметы и накладные, сопоставлять нормы расходов стройматериалов и формировать отчеты по объектам, уточнили в пресс-службе Минцифры РТ.

Ранее сообщалось, что в Татарстане увеличился спрос на сотрудников с ИИ-навыками. Количество вакансий в республике достигло 2 тысяч.

Алсу Сабирзанова

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