Лауреатом Нобелевской премии мира стала Всемирная продовольственная программа
Лауреатом Нобелевской премии мира 2020 года стала Всемирная продовольственная программа. Об этом сообщается в «Твиттере» Нобелевского комитета.
Лауреата назвала председатель комитета Берит Райсс-Андерсен.
Премию присудили за «усилия в борьбе с голодом, за вклад в достижение мира в зонах конфликтов и за деятельность в качестве ведущей силы в действиях по предотвращению использования голода как орудия войны и конфликтов».
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2020
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP).#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/fjnKfXjE3E
Ранее сообщалось, что Нобелевскую премию по литературе 2020 года присвоили поэтессе Луизе Глюк.
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