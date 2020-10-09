Лауреатом Нобелевской премии мира стала Всемирная продовольственная программа

Фото: wikipedia.org / Eric Arnold, Ava Helen and Linus Pauling Papers

Лауреатом Нобелевской премии мира 2020 года стала Всемирная продовольственная программа. Об этом сообщается в «Твиттере» Нобелевского комитета.

Лауреата назвала председатель комитета Берит Райсс-Андерсен.

Премию присудили за «усилия в борьбе с голодом, за вклад в достижение мира в зонах конфликтов и за деятельность в качестве ведущей силы в действиях по предотвращению использования голода как орудия войны и конфликтов».

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP).#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/fjnKfXjE3E — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2020

Ранее сообщалось, что Нобелевскую премию по литературе 2020 года присвоили поэтессе Луизе Глюк.

