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Лауреатом Нобелевской премии мира стала Всемирная продовольственная программа

12:03, 09.10.2020
Лауреатом Нобелевской премии мира стала Всемирная продовольственная программа
Фото: wikipedia.org / Eric Arnold, Ava Helen and Linus Pauling Papers

Лауреатом Нобелевской премии мира 2020 года стала Всемирная продовольственная программа. Об этом сообщается в «Твиттере» Нобелевского комитета.

Лауреата назвала председатель комитета Берит Райсс-Андерсен.

Премию присудили за «усилия в борьбе с голодом, за вклад в достижение мира в зонах конфликтов и за деятельность в качестве ведущей силы в действиях по предотвращению использования голода как орудия войны и конфликтов».

Ранее сообщалось, что Нобелевскую премию по литературе 2020 года присвоили поэтессе Луизе Глюк.

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