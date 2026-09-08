Россия и Китай нарастили грузоперевозки по всем видам транспорта

Предпосылок к снижению объемов во втором полугодии нет

Фото: взято с сайта kremlin.ru

В первом полугодии 2026 года перевозки грузов между Россией и Китаем увеличились всеми видами транспорта: морские — на 19,2% (до 109,5 млн тонн), автомобильные за пять месяцев — на 35%, железнодорожные за январь — июль — на 6% (до 114 млн тонн). Данные приведены по итогам заседания российско-китайской подкомиссии по транспорту, сообщает «Коммерсантъ».

Импорт по железной дороге из Китая вырос на 17,5%, экспорт — на 4,5%. Ассоциация морских портов отмечает общий рост грузооборота портов РФ на 5,8%. Договоренности сторон предусматривают дополнительный обмен разрешениями на автотранспорт на 2026 год (по 65 тыс. единиц) и предварительно на 2027 год (по 138,85 тыс. единиц).

Товарооборот России и Китая за январь — август вырос на 28,4%, до $185,05 млрд. Аналитики связывают рост морских перевозок с поставками нефти и угля, а также с активным импортом контейнеров через порты Дальнего Востока. По данным РЖД, среднесуточная погрузка контейнеров в августе достигала рекордных 5007 TEU.

Предпосылок к снижению объемов во втором полугодии нет, отмечают эксперты. Возможно перераспределение потоков в пользу железной дороги, что может дать более высокие темпы роста по итогам года.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай изучают возможность сопряжения систем маркировки товаров. Также рассматривается сотрудничество в сфере тонкой химической промышленности, трансграничной инфраструктуры и искусственного интеллекта.

Алсу Сабирзанова