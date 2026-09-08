В 2026 году в России восстановят около 1,3 млн га леса

Наибольшие объемы работ запланированы в Якутии

Фото: Динар Фатыхов

Общая площадь лесовосстановления в 2026 году составит примерно 1,3 млн га, сообщает пресс-служба Минприроды России. Весной высажено 254,8 тыс. га, основные посадки запланированы на осень.

Наибольшие объемы работ запланированы в Якутии (158,9 тыс. га), Иркутской области (123,4 тыс. га), Красноярском крае (97 тыс. га) и Вологодской области (76,3 тыс. га). Эти регионы выбраны из-за высокого уровня повреждений леса от пожаров и рубок.

Участки для восстановления определяют региональные лесные ведомства с учетом площадей, пострадавших от пожаров и рубок, а также прогалин. Породы деревьев подбирают с учетом местных природных условий. После посадки специалисты оценивают состояние лесных культур на первый, третий и пятый годы. Ключевой показатель — приживаемость растений. Если она составляет 25—85%, посадки дополняют.

Ранее сообщалось, что в Татарстане направили 160,8 млн рублей на сохранение лесов. Лесовосстановительные работы провели на площади 2 550 га.

Алсу Сабирзанова