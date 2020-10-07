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Нобелевскую премию по химии получили за метод редактирования генома

12:50, 07.10.2020
Нобелевскую премию по химии получили за метод редактирования генома
Фото: wikipedia.org / Eric Arnold, Ava Helen and Linus Pauling Papers

Объявлены имена Нобелевских лауреатов по химии. Нобелевскую премию получили Эмманюэль Шарпантье и Дженнифер Даудна за изобретение метода редактирования генома CRISPR/Cas9.

8 октября объявят имена обладателей Нобелевской премии по литературе, 9 октября в Осло назовут лауреата премии мира, а 12 октября — по экономике.

Напомним, вчера были объявлены имена Нобелевских лауреатов по физике. Роджер Пенроуз получил премию за открытие связи механизмов формирования черных дыр, а Андре Гец и Райнхард Генцель — за открытие сверхмассивных черных дыр в центре Галактики.

Первыми Нобелевскую премию по традиции получили лауреаты по медицине и физиологии. В этом году ими стали Харви Олтер, Майкл Хаутон и Чарльз Райс — они получили ее за открытие вируса гепатита C.

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