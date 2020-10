Нобелевскую премию по физике вручили за черные дыры

Объявлены имена Нобелевских лауреатов по физике. Роджер Пенроуз получил премию за открытие связи механизмов формирования черных дыр, а Андре Гец и Райнхард Генцель — за открытие сверхмассивных черных дыр в центре Галактики.

Первую половину премии получит Пенроуз, вторую разделят Гец и Генцель.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2020 #NobelPrize in Physics with one half to Roger Penrose and the other half jointly to Reinhard Genzel and Andrea Ghez.