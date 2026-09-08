Мишустин освободил Ирину Шварцман от должности замминистра просвещения
Освобождение произведено по ее просьбе
Председатель правительства России Михаил Мишустин освободил Ирину Шварцман от должности заместителя министра просвещения. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.
Освобождение от должности произведено по ее просьбе. Ирина Шварцман занимала пост с августа 2024 года.
Ранее сообщалось, что Сергей Страмоус ушел с поста замглавы Росавиации.
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