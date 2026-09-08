В Татарстане увеличился спрос на сотрудников с ИИ-навыками

Количество вакансий в республике достигло 2 тысяч

Фото: сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

Количество вакансий, требующих навыков работы с искусственным интеллектом, в республике достигло 2 тысяч. Это в 2,7 раза больше, чем в 2025 году. Данные озвучил замминистра цифрового развития РТ Булат Габдрахманов, передает РБК.

Доля вакансий с ИИ-компетенциями в общем объеме предложений выросла с 0,5% в первом полугодии 2025 года до 2%, по данным hh.ru, и до 2,1%, по данным «Работа.ру». Наибольший спрос — в маркетинге и рекламе (32%), продажах и обслуживании клиентов (26%), а также в IT (22%). В сумме на IT, маркетинг, банки и дизайн приходится 64% всех подобных вакансий.

Габдрахманов отметил, что сегодня востребованы специалисты, способные соединять технологии, отрасль и экономический результат. Это направление, по его словам, должно стать приоритетом в образовательных программах.

Ранее сообщалось, что ИИ меняет распределение задач в гибридных командах с эйчарами. Рынок уже перерастает модель «ИИ как автоматизатор рутины» и движется к модели совместного принятия решений.

Алсу Сабирзанова